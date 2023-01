La historia de Jineth y su hijo Jesús, quienes viven en el salón comunal del asentamiento Camilo Torres

El amor de una madre hacia su hijo es puro, sincero y leal. No importa la raza, ni el color de piel.

Este podría ser el caso de Jineth Ángela Meza Medina, una mujer de admirar, pues ella, con 43 años ha sido la luz, el oído y sobretodo el empuje para que a su hijo no le falte nada.

Su historia es digna de admirar y donde muchos, quienes conozcan su presente podrían ayudar.

Hace cinco años, esta mujer venezolana llegó a Colombia a buscar un mejor futuro para su familia; en ese entonces con su compañero sentimental y sus tres hijos, uno de ellos Jesús Alirio, quien marca el relato de esta noticia, esperando en un corte tiempo un desenlace ameno.

“Me vine de Venezuela por las condiciones de mi niño, para darle un mejor futuro. Dije que tenía que buscarle ayuda a Jesús en vida, a poder luchar por él y trato de hacerlo”.

“Él nació en Venezuela, allá vivíamos con el papá. Fue un parto bien, pero delicado. Tuve desprendimiento de placenta y eso le afectó su desarrollo. Me hicieron la cesárea y todo iba bien, pero los médicos me mandaron a hacerle un Tac y los especialistas le diagnosticaron hipoxia cerebral”, cuenta esta mujer, quien hoy desde el salón comunal del asentamiento Camilo Torres convive con su hijo.

Explica que los médicos no me aseguraban vida al niño. “Me decían que Jesús iba a quedar en estado vegetal, sin ningún movimiento. Que me acostumbrara a verlo así”, comenta entre lágrimas.

Al diagnosticarle la hipoxia, al niño se le desarrolló problemas de las hormona y tiroides, además hoy en día sufre una desnutrición severa, le dan ataques de epilepsia y convulsiona.

“Sé que ha sido difícil pero continúa aferrada a Dios. Llevo dos años como madre soltera, el padre se alejó de mí y llegué a Bucaramanga viviendo en hoteles, y ahora, en el asentamiento Camilo Torres, donde hace poco me sacaron porque no me dieron espera para pagar lo del arriendo”.

Por mi condición no puedo desprenderme de mi hijo, porque cada tres horas necesita alimento y si me alejo él lo siente y sufre”, argumenta Jineth, quien en la actualidad ‘vive’ en el salón comunal, donde allí tiene dos colchones, un coche para Jesús, la ropa en bolsas y el apoyo de líderes sociales de la comuna 4 de Bucaramanga.