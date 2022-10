La historia del hombre que perdió sus piernas al colgarse de un camión y ahora pide monedas en la vía

“Por estar obrando mal”, así se refiere Álvaro Javier al suceso que marcó su vida, y que durante varios días lo mantuvo en cuidados intensivos en una de las clínicas de la ciudad. Ante el dictamen de los médicos, Álvaro Javier debía tomar una decisión: perder sus piernas o la vida. “Yo mismo firmé para que me amputaran las piernas”, dice, sin vacilar.

Durante el día, Álvaro Javier permanece en la vía, soportando altas temperaturas y expuesto al pasar de los vehículos de carga que transitan por el sector. Tiene los brazos quemados, se cubre el cuello con su cabello largo y se acomoda la gorra antes de cruzar la vía. El humo de los carros le cae a la altura del rostro, él se cubre cuando puede. Mientras saluda a los conductores pidiendo una colaboración, el calor del pavimento le quema las palmas de sus manos laceradas por piedras y vidrios. Se moviliza así, a pesar de tener una silla de ruedas que registra un alto deterioro.

Durante cada jornada suele consumir entre 8 y 10 ‘vikingos’ de $300 para menguar el calor, todos de sabor mango biche, su preferido.

“La carretera no me está dando para vivir”, reconoce Álvaro Javier, mientras cuenta las monedas que ha reunido, de ahí debe sacar para sus utensilios de aseo, los ‘vikingos’ y algo de comida. “A veces como dos veces”, reconoce, aunque admite que no siempre es así, que habitualmente le alcanza para hacerlo una vez por día, a eso de las cinco de la tarde. En Bucaramanga, según cifras del Dane, 823 familias apenas alcanzan a comer una vez por día.