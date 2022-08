Yohanna Suárez Rodríguez, una estilista de 42 años y madre de dos jóvenes, es propietaria de uno de los 1.640 apartamentos que tendrá La Vega de San Roque, un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que adelanta la constructora Marval, en Piedecuesta.

Yohanna, junto con sus hijos y su esposo hicieron parte de las primeras 11 familias en recibir, durante la mañana del sábado, la documentación oficial que les certificó que ya tenían techo propio.

“Hace unos 10 años quería tener mi casa propia. Hice el trámite en un proyecto también en Piedecuesta y no resultó. Quedó ese dolor, esa desilusión de no poder tener un apartamento, pero me puse a ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro para algún día comprar mi casa. Estando en el centro comercial (DelaCuesta) vi este proyecto de Marval, lo averigüé, hice las vueltas con el banco y pude comprar la que hoy es mi casa”, relató.

Sayra Robles, psicóloga y madre de una niña de 5 años, al igual que Yohanna, Sandra, Edinson, Cristhian, Carmen, María Resurrección, Óscar y Alberto, también cumplió su sueño de tener vivienda propia. Mientras nos hablaba de lo emocionante que era este momento, ella agarraba con fuerza la documentación de su apartamento, ese lugar a donde pronto se mudará con su pequeña hija y su esposo.

Lea también: No entre en pánico: Lo que debe saber de la viruela del mono

Sin duda fueron minutos muy emotivos los que se vivieron en La Vega de San Roque, que aún está en proceso de construcción. Los abrazos fuertes lo dejaban en evidencia, las gotas de lágrimas que mojaban los rostros denotaban esa alegría que se volvió indescriptible, para muchos la sonrisa dibujada en rostro era el reflejo de que el objetivo familiar se había alcanzado.

Oscar Dueñas, por ejemplo, no soltó ni un solo segundo a su hija, seguramente a ella le había prometido un hermoso hogar y un espacio propio lleno de mucho amor y comodidad.

“Yo averigüé muchos proyectos pero no alcanzaba la capacidad económica. Conocimos este y logramos acceder a uno de los apartamentos, también con los subsidios del Gobierno. Realmente el proceso no fue tan complejo. La verdad esta felicidad es muy grande” afirmó Dueñas, quien actualmente se desempeña como asistente de gerencia.