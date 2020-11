$!La madrugada en que el río se devoró a El Playón

La gente de la casa del padrino se salió por precaución. José Ángel continuaba pasando su borrachera dormido en las escaleras. Por más que intentaron moverlo, no fue posible. Resignados lo dejaron. Entre despierto y dormido, el hombre, de unos 35 años, batallando torpemente con los efectos del trago que lo llamaban a cerrar los ojos, les dijo:

José Ángel Gélvez García ese sábado en la noche estaba borracho. Los aguardientes que se tomó por algunas horas lo llevaron a quedarse dormido en las escaleras de la casa de su padrino. En la madrugada del domingo, uno de sus hermanos lo encontró en esa vivienda, ubicada muy cerca de la ribera del río Playonero. A esa hora el Playonero amenazaba con salirse de su cauce. A lo lejos, rompiendo la oscuridad, el río sonaba como una estampida de mil caballos hechos de piedra. Pateaban, desbocados y frenéticos, río abajo. Cada vez se escuchaban con más fuerza. No paraba de llover desde la nueve de la noche del sábado y ya amanecía ese domingo.

- ¡No me deje ahogar...! , le suplicó a José Ángel como pudo. El hombre se hizo a una rama de un árbol de guayabo y llevado, tal vez por la providencia, lo alcanzó. La batalla fue dura. Olimpo se dio su maña para salir de las aguas. Ganó esta vez, pero las piedras y los troncos se les venían encima. Solo tenía una alternativa. Era peligroso, pero sus vidas dependían de sus fuerzas.

José Ángel siguió con la mirada al Policía. No fue mucho lo que pudo nadar. En un momento dejó de mover las manos. Un tronco le pasó de lado. Se hundió. No volvió a salir. Olimpo, en cambio, gritó:

Pasaron un par de horas. A eso de las cinco de la mañana se despertó asustado. El río estaba metido en la casa. El agua le llegaba hasta el pecho. Se le pasó del susto la borrachera. Como pudo salió de la casa del padrino. El río Playonero a esa hora era una bestia indómita que se tragaba casas. Comía gente. No distinguía entre niños, adultos o viejos. La estación de Policía ya había desaparecido. La gente gritaba por todos lados. José Ángel Gélvez García vio petrificado cómo sus vecinos de pueblo caían a las aguas. No volvían a salir. Se santiguó. Una avalancha sin fin destrozaba el pueblo cuando le dio por despertarse. Él estaba en medio del camino de aplastamiento de troncos y piedras. Tomó un sorbo de valor y buscó un lugar seco.

48 horas antes de la avalancha

Todo empezó con ese aguacero. En la actualidad, 41 años después, no termina. Muchos creen que, tal vez, nunca acabe.

La primera inundación

- Me pegué una escapada a la esquina de la casa. Cuando vi a la parte de abajo fue impresionante la cantidad de agua que bajaba. Yo vi una cadena humana de personas para salir del río. El agua les daba por el pecho. La gente intentaba salir y resguardar sus cosas. Al poco tiempo todos nos acostamos tranquilos, como si nada hubiera pasado...

- De un momento a otro el río se secó. No bajaba agua..., recuerda José Misael.

Este fenómeno hizo que la mayoría de personas retornaran a sus inmuebles. Querían limpiar sus viviendas y evitar además robos. Así ocurrió. Dos jóvenes fueron sorprendidos al interior de una casa y una tienda. La Policía los detuvo. Fueron llevados al calabozo de la estación, ubicada muy cerca de la plaza de mercado de El Playón. Otros fueron a buscar pescado a la orilla del río. Con la crecida y luego el retroceso de las aguas, quedó bastante bocachico atrapado.

La fuerza de la naturaleza es impredecible, violenta y distinta a cualquier otra que conozca el hombre. No se puede domar. Así lo comprobaron con sufrimiento y muerte los habitantes de El Playón ese domingo 25 de noviembre de 1979. Lo que para muchos fue una bendición por la captura de peces, para unos pocos, conocedores del río y lo traicionero que puede ser, fue un mal presagio, que pocos quisieron escuchar. Esa decisión de regresar fue mortal.

- El señor Roberto Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal, asustado y preocupado porque el río se había secado, salió con un megáfono a alertar a la gente. Les pedía que salieran de las casas. Decía que no era normal que el río se secara. Que algo iba a pasar. Que todos tuvieran precaución. Les pedía que se fueran a la parte alta. La gente no le hizo caso. No le obedecían...