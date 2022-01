Poder ser embajador de ese mensaje, poder ayudar a que nos pongamos en los zapatos del otro, va a hacer que esta coyuntura social tan particular que estamos viviendo sea más positiva para todos.

Es hora de reconocernos, no solamente como los anfitriones de esta migración sino como los migrantes que somos, o que hemos sido los colombianos a lo largo de nuestra historia.

Andrés Cepeda: Mi relación con Venezuela, como la de prácticamente todos los colombianos, es muy antigua. No solamente de vecindad, es una relación sanguínea, histórica, cultural, que nos une por una cantidad de puntos.

“Este es un país que ha abierto sus fronteras, hogares y corazones a los migrantes que vienen desde Venezuela en la búsqueda de servicios básicos y una vida mejor. Me apasiona escuchar a las familias migrantes hablar de la generosidad de Colombia”

¿Por qué vincular artistas y medios de comunicación a estas iniciativas?

Larry Sacks: Nos honra trabajar con gente como Andrés, en proyectos como ‘Mi panita, mi amigo’, que lidera Vanguardia. Queremos que la voz de Andrés, de los niños reporteros de Vanguardia Kids, de ustedes como medio, puedan ayudar a cambiar percepciones, a que la gente vea que la migración no solamente es una crisis, es una oportunidad que va a beneficiar a los que vienen en la búsqueda de una vida mejor y, por supuesto, a Colombia.

Por eso, trabajar con artistas y periodistas se convierte en un paso fundamental para comunicar esos mensajes y dar una perspectiva más positiva a la migración.

Andrés Cepeda: Hay una serie de mitos que con una buena comunicación, como la que nos están ayudando a construir ustedes (Vanguardia), terminan rompiéndose. Mitos que tienen que ver con la inseguridad o la violencia, que aunque son fenómenos existentes, no tienen el tamaño que se les ha querido dar, no tienen el peso que se les atribuye. Sí, es importante hablar de esas cifras, pero de forma más aterrizada y real, para que no tendamos a ser discriminatorios.

Hay una cantidad de temas que no son reales, que nos hacen mucho daño a los dos países. Tenemos que tratar de comunicar pensando en que la gente conozca y comprenda mejor.

¿Qué representa la implementación del Estatuto Temporal de Protección en el proceso de integración de las familias venezolanas?

Larry Sacks: Es fundamental, pero no nos podemos quedar solo en la regularización o el estatus legal. Lo importante es abrir oportunidades económicas, trabajar con las comunidades para prevenir y mitigar la xenofobia. Sí representa una gran oportunidad, fue una decisión muy valiente, pero requiere un gran esfuerzo del gobierno local y nacional, de todos los actores.

En el sector cultural, ¿cómo impacta la implementación de este estatuto?

Andrés Cepeda: Es muy importante. Venezuela es un país con la bendición de tener un sistema de escuelas de música fuertísimo, con muy pocos paralelos en el resto del mundo. Se encargan de formar instrumentistas, directores y arreglistas desde muy temprana edad, por eso son exportadores de la cultura y la música.

En un país como el nuestro, que tiene tanta hambre por contar sus historias, y por desarrollar proyectos musicales, la llegada de gente con esa preparación y estructura mental, representa un aporte inmenso.

Ese préstamo cultural y de educación musical que podemos recibir es lo más importante. Son los grandes valores que ellos tienen.

Esas historias tienen que tener finales felices, y tenemos que ser capaces de contarlas a partir de esas herramientas que empezamos a compartir. No solamente es hablar de dolor, dificultad o crisis, se trata de que en 10 años podamos estar contando una historia de éxito.