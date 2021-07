Monseñor Juan Carlos Castellanos, un caritativo religioso que, hoy día, oficia sus eucaristías en la parroquia Cristo Resucitado de Provenza, encontró en el calmar el hambre corporal y espiritual de los más necesitados, su mayor aliciente.

Cada miércoles, desde las 4:00 p.m., Monseñor y sus colaboradores de la Cofradía de San José se reúnen, preparan deliciosos platillos, los llevan hasta la parroquia, los empacan y tras encomendarse en oración a Dios, salen en vehículos al encuentro de personas que, quizás, no han probado bocado en todo el día.

Al llegar al punto de encuentro, ubicado en cercanías del colegio Salesiano, una fila de hombres, mujeres, niños y hasta mascotas reciben a estos generosos humanos entre aplausos, gritos y aleluyas y en el caso de los animales con ladridos y batidas de cola.

Monseñor afirma que “nuestra premisa no es salir a buscar gente en las calles, lo que siempre salimos es al encuentro con el Señor. Con amor, cariño y respeto compartimos la comida que hemos preparado”.

La Cofradía está compuesta por cerca de 150 integrantes que se dividen en cuatro grupos, uno para cada semana del mes, que tiene la labor de entregar un plato de cena, bebida y postre para cerca de 700 personas.

El pasado 21 de mayo, el menú fue arroz ranchero, limonada y un paquete de golosinas.

Durante este encuentro, que se extendió hasta cerca de las 7:00 p.m., hubo abundancia de comida pero también de un ¡Gracias! o un ¡Dios le pague!

Aunque su labor se realiza sin descanso, este religioso sueña con que “un día no tenga que volver a hacer esto”, que sus beneficiarios no tengan que buscarlo para saciar su hambre, que la sociedad sea incluyente y que se acabe la injusticia que no permite que, como reza el Padre Nuestro, estas personas tengan el pan de cada día.