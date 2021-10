‘La pandemia le dio a la ciudad un duro golpe’: dice el Director del DANE

“Puesta las cartas sobre la mesa, con indicadores concretos podemos articular esfuerzos de los gobiernos locales, del Gobierno Nacional, del sector privado, de la sociedad civil y los diferentes actores que pueden construir soluciones para que, por qué no, aprovechemos la oportunidad de la pandemia para mejorar las condiciones de vida en este escenario de reactivación para todos los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga”.

“Fortalecer el sector empresarial y enfocar esfuerzos en sectores estratégicos de la economía metropolitana, son aspectos claves para el futuro de Bucaramanga”: Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE.

¿Cuál es el principal compromiso que deben asumir los ciudadanos frente a estos resultados?

“El más urgente es que no podemos relajarnos en relación con la situación de pandemia que todavía viven el país y la región. El Área Metropolitana de Bucaramanga requiere aumentar las posibilidades de espectáculos culturales, eventos deportivos, el esparcimiento, así como los restaurantes y bares. Si no nos cuidamos y si no respetamos las medidas sanitarias, pues vamos a tener dificultades y a generar cierres que van a afectar otra vez la reactivación del empleo de la ciudad y de los vecinos municipios”.