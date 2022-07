El 2 de enero de este año, Aníbal Yesid Pabón y Diana Milena Rodríguez tomaron la decisión de abandonar su vida de oficina “normal” en Bogotá y se aventuraron a recorrer, a bordo de una camioneta adaptada como casa rodante, toda Colombia y posteriormente Latinoamérica.

Esta pareja de esposos, apasionados por viajar, dejaron atrás una vida de años en la ciudad, ella como Ingeniera de Sistemas y él como Diseñador Industrial, para empezar a cumplir su sueño de conocer el mundo.

“Todo empezó porque en el call center bilingüe donde trabajaba me di cuenta que hay muchos jóvenes de 18 años que hablan muy bien inglés y es porque han viajado. Conocí muchos mochileros, uno de ellos me contó unas historias increíbles, que había conocido diferentes culturas, comidas y lugares en América Latina y solo salió con $80 mil a su viaje, que duró dos años. Él me motivó mucho, de ahí empecé a buscar y a sembrarle la idea a mi esposa”, relató Aníbal.

Desde entonces han pasado cuatro años, hace dos empezaron a ahorrar y el 2 de enero del 2022 comenzó la travesía, tal cual reza el dicho: ‘Año nuevo, vida nueva’.

Comenzaron por el Eje Cafetero, en donde ‘camperizaron’ su vehículo: le quitaron las sillas traseras, le montaron una cama, una cocina, le instalaron un panel solar y un sistema para tener energía y agua en la camioneta y así comenzó todo.

La primera parada fue Cundinamarca, en donde visitaron municipios como Nemocón, Zipaquirá, Suesca y Villapinzón, después llegaron a Boyacá, en donde recorrieron Villa De Leyva, Cómbita, la Laguna de Tota, Iza, Duitama y Sogamoso, entre otros.