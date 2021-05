- ¿Qué futuro nos espera a nosotros los agricultores? Mi nombre es Fabián Andrés, tengo 20 años. Yo sí sé que es cultivar piña. Es triste y doloroso que no nos apoyen. Si usted va a nuestras veredas, somos pocos los jóvenes que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña. Somos pocos los campesinos... Llevé la piña a Centroabastos, (el precio) es demasiado regalado, no hago ni para recoger la inversión. ¿Entonces? Prefiero regalarla al pueblo de Lebrija... Son dos años de cultivo para ir a dársela a otros, prefiero regalarla...

- Pasé por las casas de mis vecinos, diciéndoles que si necesitaban piñas. Me encargaron como 50. Pero no creo que alcance a comprar ni una. Vinimos a colaborarle, pero lamentablemente hay mucha gente. Me siento muy orgullosa de los bumangueses que están ayudando.

- ¡Colaboren! No se cuelen, Nosotros llevamos más de una hora haciendo ‘cola’. Hermano, no los deje meter...

Durante estas cuatro horas Fabián Andrés Beltrán Cadena fue una especie de estrella de rock. Todos lo siguen. Todos lo buscan. Da una entrevista para hablar de la crisis del agro. Luego cambia de tema y opina de la corrupción y después termina defendiendo a los estudiantes que marchan en el paro nacional. De pronto aparece otro periodista. Repite sus respuestas. Un grupo de personas lo sigue fiel. Lo escucha con atención. Junto a él se forma un círculo de personas. Al terminar cada intervención aplauden y gritan.

- ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!

Así sucede una y otra vez. Pero a Fabián Andrés no solo lo buscan los periodistas. Un par de concejales lo saludan. Lo abrazan. Lo felicitan. Le hablan al oído al tiempo le piden posar con ellos para un video en sus redes sociales. El joven está cansado, pero con humildad acepta. Los curiosos no se le despegan tampoco. A todos atiende. No los conoce, pero los abraza. Les sonríe. Terminada la sesión con los políticos aparecen tres de los llamados “influencers” y dos comediantes de la televisión local. Todos le piden posar para sus videos. Este es todo un mercado persa, solo que no hay ni un solo persa, solo piñas, un agricultor y personas que esperan sacarle provecho desde sus redes sociales a la ¨Piñatón”.

No todo es negativo. También llega gente desinteresada. La solidaridad se vistió entonces de Edwar Suárez. Llegó antes del mediodía a comprar piñas y no alcanzó. Entones en medio del abrazador sol le propuso al Ejército que le vendieran, saltándose la fila, 24 piñas, con una única condición. Las ‘pelarían’ en la calle y las repartiría gratis con las personas que hacían la fila.

- Vinimos a hacer compras y nos encontramos con que las filas están muy largas. La gente está al sol y se nos ocurrió regalarlas, para ayudar...

La historia de la bonanza de clientes de piña trascendió ese miércoles. Felipe Monsalve es un cultivador de la vereda de Cantalta de Girón. No conoce a Fabián Andrés, pero llegó con una camioneta pasada las once y media de la mañana a un extremo de la Calle de los Estudiantes y ofreció su piña.

- Me vine a la de Dios. Traje como unas 800 piñas y gracias a Dios las vendí todas...

Muchos ganaron con la ‘Piñatón’. La solidaridad de los bumangueses fue bonita. Hasta Alonso Cobos, de 67 años, 17 años últimos vendiendo tinto, dijo que si bien no compró piña, esa mañana vendió más tintos. Quizás a quien no le fue tan bien fue al señor de la tienda ubicada a una cuadra de la ‘Piñatón’. Al entrar al negocio tenía cuatro piñas para la venta.

- ¿Qué precio tiene la piña?

- $2.800

- ¿Vendió alguna hoy?

- No. Responde con cara de pocos malos amigos.