$!La ruta para recuperar la legalidad del relleno sanitario El Carrasco y evitar su cierre

En otras palabras, se fijó un precedente en términos legales y quedaría ‘abierta la puerta’ para la resolución de nuevos incidentes de desacato contra dichos funcionarios por el no cierre del relleno sanitario.

Se interpondrá un recurso ante tribunal

“Confiamos en que el Tribunal Administrativo de Santander, en el grado de consulta, pueda atender lo que le vamos a presentar para que esto no suceda (nuevos desacatos en contra). Como ellos (los magistrados) deben hacer el control de legalidad a esta decisión que tomó el juez de sancionar, buscamos que el mismo Tribunal establezca unas condiciones para que no vuelva a ocurrir” , explicó el abogado Hélbert Panqueva, gerente de la Emab.

Es importante dejar en claro que el relleno sanitario El Carrasco se quedó sin licencia ambiental, es decir no cuenta con permiso para su funcionamiento, desde el pasado 14 de agosto de 2021, cuando se ordenó el cierre definitivo del sitio mediante orden judicial, emitida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.

Se iniciarán dos gestiones clave

Otros asuntos que fueron examinados en esta mesa de trabajo entre gobernantes, es que igualmente se elevarán peticiones ante las autoridades competentes del orden local, regional y nacional con el fin de lograr una licencia transitoria para El Carrasco.

El estudio de una nueva tecnología para la disposición final de residuos sólidos es otra de las gestiones clave que se iniciarán, con miras a la recuperación de la tarifa y legalización de las operaciones en el sitio de disposición.

“El problema no es cerrar. El lío es que cerramos y, ¿en dónde vamos a disponer la basura? No es por capricho, es que definitivamente no se ha podido cerrar. Vamos a gestionar acercamientos, de manera prioritaria, con la Cdmb, la Gobernación de Santander y con las entidades del Gobierno Nacional que hacen parte de la solución de este problema”, alertó Panqueva.

En la actualidad El Carrasco recibe diariamente entre 900 y 1.100 toneladas de residuos sólidos.

El Gerente de la Emab indicó que se necesita “que se defina un nuevo permiso ambiental, para poder recuperar la tarifa e iniciar el saneamiento del relleno sanitario. Necesitamos que se otorgue una autorización, algo transitorio o especial, para lograr la legalidad del sitio de disposición final”.

El Gobierno Nacional decidió restituir la autoridad ambiental en el manejo de El Carrasco, desde septiembre de 2021, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. Los proyectos que se gestionen para la disposición de residuos deberán contar con el estudio y visto bueno de la Cdmb.

“Una de las opciones es avanzar hacia la transformación tecnológica de El Carrasco, para convertirlo en un parque tecnológico. Esto implica volver a estudiar tecnología, como, por ejemplo, un biodigestor o incinerador. Es decir, una tecnología que se adapte, ojalá a través de modelos piloto inicialmente”, informó el Gerente de la Emab.