Julian Díaz Zambrano entendió el impacto que traería la pandemia desde que los medios y sus conocidos en España le alertaron que la vida, durante y después de la coyuntura, no sería igual. El emprendimiento y la moda eran dos actividades que marcaban su rutina diaria. Es el creador de las marcas Lolos, Morelife y Raios Studio Creativo. Además, también es coordinador de los programas de modas y turismo de las Unidades Tecnológica de Santander (UTS).

Siempre fue una persona activa. Desde las 5:00 a.m., cuando se levantaba, tenía una tarea por cumplir, una reunión pendiente o algo que requería su atención: “Yo me levantaba, iba al gimnasio, me tomaba un café, revisaba las tareas del día de la universidad, llamaba a mis equipos de trabajo de la agencia, a los diseñadores de Morelife, a los de Lolos, miraba cómo estaba la agenda de reuniones, intentaba compartir con mis amigos, llegaba en las noches, veía televisión y me acostaba a dormir. Ese era yo”, cuenta Díaz Zambrano. Pero su rutina cambió con la pandemia. Redirigió la fábrica de su empresa para hacer tapabocas y terminó haciendo parte de un grupo de personas que, aunque eran unos desconocidos, tenían un objetivo común: ayudar.

La Red de Ayuda Mutua, en conjunto con la Fundación Banco de Alimentos, se encarga de la búsqueda y entrega de mercados, insumos médicos, elementos de aseo o alimentos para animales. Es una campaña que ha tenido gran acogida en redes sociales, donde Díaz Zambrano se ha visto muy activo en la difusión desde su perfil y en el de la iniciativa: @redayudamutuabga. “Hoy me levanto a la misma hora a esperar que me escriba Angie, para ver si hay sandwich, a preguntarle a Natalia si alguien escribió que necesita ayuda, a hablar con el padre para ver si hay mercados, a hablar con Dianita Mora, que es otra persona que nos ayuda y salgo a la calle a las 8:00 a.m. ¿A qué horas llego? A las 2:00 a.m., 3:00 a.m., cuando se pueda”, relata Díaz Zambrano sobre su nueva rutina.

Hasta su “outfit” o “pinta para salir” cambió. Luce, en algunas ocasiones, un overol de palmeras, que combina con tenis, guantes, gafas, casco, como dicta el protocolo de seguridad, pero dándole su toque propio. En su mano, siempre lleva un megáfono que anuncia su llegada. “No lo puedo negar, me gusta la moda, me gusta la estética, vivo de eso, pero creo que ya uno piensa todo distinto. Cuando llegas a los barrios la gente se pone muy feliz de ver el mercado que uno les da, pero que se rían de uno es otra forma de ayudar”, dice Díaz Zambrano. “Cada día se va mostrando una necesidad distinta, hemos trabajado con trabajadoras sexuales, el otro equipo se encontró con los transexuales abandonados en hoteles, nos hemos encontrado con la gente del Norte llevando mercados”, relata.

Otros que se han beneficiado de las aportes de la ‘Red de Ayuda Mutua’ son la población venezolana y los habitantes en condición de calle, a los que llevan alimentos ya preparados, entre otras cosas. De igual forma, han entregado más de 1.800 mercados y su recorrido ha llegado, incluso, a las cárceles, donde han entregado kits de aseo. Aunque la situación de todos los empresarios es difícil, entiende que la recuperación depende de quien gerencie la empresa y de cómo se apoye a los trabajadores. En su caso, cuenta, ha logrado pagar la nómina de sus empleados, pero ha tenido que adaptarse y reinventarse: “Hay que moverse rápido”. “Ya uno deja atrás el arreglarse el pelo, las uñas... al final me pongo cualquiera de los tres overoles. Ya no pienso qué ponerme, ya sé qué me tengo que poner. La vida nos está enseñando algo y es que hay que hacer un cambio drástico”, finaliza Díaz Zambrano.

Siempre Adelante, historias inspiradoras