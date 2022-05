‘Con lluvia no hay paraíso’

“Lo perdí todo”

Uriel Jaimes lo perdió todo. Él tenía su negocio en la vereda La Playa, del municipio de Charta, justo en el sitio en donde una avalancha, cargada de lodo, piedra y agua, arrasó el puente del sector y buena parte de esta zona rural: “He vivido más de 30 años acá y nunca había visto algo semejante. Parecía el fin del mundo”.

Según recordó, a las 8:15 p.m. del pasado martes, “un ensordecedor ruido me retumbó. Era como si se tratará de un terremoto y de inmediato me salí de la casa. Cuando me di cuenta, el agua se me comenzó a meter a mi propiedad y no tuve de otra que salir corriendo. No alcanza a imaginar lo desgarrador que es ver cómo el patrimonio que uno tiene se derrumba en un par de segundos”, recuerda.

“Luego de la fuerte lluvia que azotó nuestro corregimiento, el río que pasa cerca de mi negocio se desbordó y a su paso se llevó, no solo mi negocio, sino el puente, casas y la carretera”, relata.

Él no sabe con exactitud dónde pasaría la noche: “Lo único que sé es que me toca comenzar desde cero y, como se dice por ahí, estoy a la mano de Dios, porque no tengo ni dónde dormir ni de qué vivir”.

“Imagínese yo, a mis 56 años, con familia, amanecer con nada: sin casa, sin negocio y sin ilusiones. Eso es muy duro”, reflexiona.