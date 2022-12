El fútbol que cambia vidas

Un viaje a zonas paneleras de Medellín por parte de Pep Novellas en 2017, le mostró un panorama desfavorable para los niños. En su recorrido vio que abandonaban temprano la escuela y cambiaban el lápiz y el cuaderno por herramientas para ayudar a sus padres en la siembra.

“Vi una escuela de niños abandonada, a niños trabajando en los campos. Esto me motivó a que tendría que volver a Colombia para evitar que los niños se desescolarizaran. Pensé que el fútbol social era ideal para motivarlos a seguir en las aulas”, dijo.

La idea de fútbol recreativo se implementó hace 20 años en España. ‘Gambeta’ lo inició en 2019. A través del club de fútbol OAR Vic se apalancó la integración de los niños y niñas, sin necesidad de que supieran jugar este deporte.

El directivo de ‘Gambeta’ resaltó que “el fútbol social no excluye a nadie. La competición de alguna manera excluye, si no sabes jugar no te fichan. Aquí se permite jugar a todos y es un espacio para que los niños generen lazos de compañerismo.

La experiencia les mostró a los entrenadores que, en muchos casos, algunos hijos de familias vulnerables sufren de baja autoestima porque sus padres deben salir al trabajo o los dejan abandonados y se sienten solos. Por ello, cobra importancia el juego, pues los hace compartir espacios con personas de su misma edad.