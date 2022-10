$!¿Las medidas sirvieron para frenar el desorden en Cabecera, Bucaramanga?

Vanguardia habló con líderes cívicos y concejales sobre los impactos logrados hasta el momento con la implementación de la restricción del parrillero en moto en Cabecera, y con el recorte en el horario de la rumba hasta las 2:00 a.m.

Si bien la comunidad celebra las bondades de iniciativas como la disminución del horario de la rumba, ya que antes ciertos negocios podían atender al público hasta las 4:00 a.m. e incluso hasta las 6:00 a.m., todavía existen múltiples pendientes por resolver con relación a la sana convivencia y la seguridad ciudadana en la capital santandereana.

A continuación presentamos las posiciones de actores clave frente a dicho asunto. Tratamos de obtener una declaración al respecto por parte de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, pero hasta el cierre de la presente publicación no hubo pronunciamiento.

Habitantes del sector denunciaron que algunos negocios de la zona incumplen el límite implementado para la rumba, y aseguraron que luego de las 2:00 a.m. tales establecimientos cierran sus puertas y continúan en funcionamiento.

Sebastián Álvarez Morales, delegado de la JAC de Cabecera: “es relativo, ya que algunos bares sí cumplen la medida y otros no. Varios negocios continúan funcionando a puerta cerrada después de las 2:00 a.m. Nos llama la atención que muchas veces se imponen sanciones, y al día siguiente ese bar ya está abierto. Solicitamos información de la Alcaldía sobre los controles”.

César Augusto Niño, miembro del frente de seguridad de Cabecera: “el nuevo horario ha traído algo de tranquilidad, porque anteriormente el ruido iba hasta las 5:00 a.m. Pero hay inconvenientes en la restricción de las, no se cumple a cabalidad, no hay suficiente presencia ni control por parte de Tránsito”.