Delgadas capas de nieve, de no más de 3 centímetros de grosor, cubren como tapete una gran extensión del Páramo de Santurbán.

Un paisaje que, según Emilia Anet Calderón, habitante del sector de Los Ranchos, jurisdicción del Norte de Santander, es común en enero, febrero y hasta mediados de marzo.

Y si bien las imágenes son muy bellas, las nevadas “afectan los pastos, los cultivos, el agua. En esta época nadie siembra porque todo se quema, los pastos quedan amarillos; animales pequeños como terneros y ovejas hay que mantenerlos en establo porque pueden morir de hipotermia. Ese es el trajín del campesino en estas épocas”.

Los campesinos son testigos de este fenómeno natural, cuando amanece, “ya pasadas las 6:00 am, cuando el sol empieza a rayar, se derrite la nieve y empieza un humo como cuando se hierve algo en una olla.

“Esta nieve congelas hasta los arroyos y el agua de las mangueras”.

En el caso de Berlín, según un habitante de la zona, no se ve este fenómenos, “aquí no hay nevadas, es hielo, heladas, hace como 15 días que no ocurre, pero no demora en volver a pasar”.

¿Qué dice el Ideam?

Según Daniel Useche, del Ideam, en alturas superiores a los 4 mil metros sobre el nivel del mar, como es el caso de algunas zonas del Páramo de Santurbán, es normal que las precipitaciones caigan en forma de nieve y no de granizo.

“Esto no es nada nuevo ni nada anormal, hemos tenido el ingreso de humedad desde el suroriente del continente suramericano, situación que favoreció las lluvias en varias zonas del país y allá en el Páramo de Santurbán, a esa altura no cae agua sino nieve como precipitación”.

Según el experto, es muy común que se presente este fenómeno de nevadas en las temporadas lluviosas, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años en el país hemos notado que las temporadas secas de finales y comienzos de finales de año y mitad de año, no sol del todo secas, es probable que durante estas temporadas haya eventos de lluvia que puedan favorecer estas condiciones de nieve en esta zona del páramo de Santurbán y en todas las zonas por encima de los 4 mil metros de altura.

En cuanto a los cuidados, Useche añadió que la “nieve no representa afectación para las personas, posiblemente cuando tengamos alarmantes cantidades de nieve sí pueden generar avalanchas, pero las capas de nieve en Santurbán son muy delgadas”.