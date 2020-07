¿Cuántas personas estaban en la Alcaldía esa madrugada?

Escuché voces (en la Alcaldía). No sabría decir quién estaba. Escuché voces, pero no vi a nadie. Eso fue lo que dije en la Fiscalía...

¿Por qué tardan media hora en llegar los bomberos?

Sin presión en el hidrante asignado a la Alcaldí

La Alcaldía de Bucaramanga contaba, para atención de emergencias, con un hidrante ubicado en la carrera 11 con calle 35. Cuando las unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron allí, intentaron conectar sus líneas de abastecimiento de agua a este hidrante, llevándose una sorpresa.

El teniente (r) de Bomberos Bucaramanga, Ciro Bueno Bueno, quien atendió la emergencia, explicó que “cuando llegamos subí con los dos hombres hasta el tercer piso. Al llegar las líneas de mayor capacidad, ordené que las conectaran al hidrante de la Alcaldía. Me dijo un muchacho, no recuerdo bien quién, que no tenía agua. No sé más, no me consta ese hecho porque no fui a conectar las mangueras”.

El capitán Wilson Pineda Arévalo, quien se desempeñó como Jefe de Operaciones del Departamento de Bomberos y quien también asistió la emergencia, aseguró en su momento a Vanguardia que “el hidrante sí funcionó, pero la capacidad que tenía no era la apropiada para la emergencia. La capacidad del hidrante de la Alcaldía era de una y media pulgada y se necesitaban dos y media pulgadas para atender el incendio”.

Esta semana, el teniente Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que tuvieron que recurrir al hidrante ubicado frente a la Gobernación de Santander, en un extremo del parque García Rovira, generando un retraso en la pronta atención en esa emergencia. “Tuvimos dificultades porque ese hidrante estaba al otro lado del parque. Por fortuna, pudimos abastecernos allí y evitar que el incendio se expandiera...”.