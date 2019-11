“Le voy a seguir dando la cara a mis sueños”

“¿Sabe? Yo no me conozco de otra manera. Desde que tengo memoria soy así y así aprendí a verme y a aceptarme. El dolor más grande fue para mis papás, quienes hicieron todo lo posible para que yo estuviera mejor y quienes a pesar de no haber estudiado y no conocer más allá de su pedazo de tierra lucharon junto a mí y me dieron apoyo para lo que soy ahora”, asegura Luis Alexander.

Los sueños de un contador

Mientras habla con Ángela Palomino, su profesora de Contabilidad Internacional, sobre su futuro, sus sueños, sus ganas de darle a su familia una mejor calidad de vida y de cambiar el chip de las próximas generaciones de su pueblo, cuenta que nunca sufrió de burlas o discriminación mientras estudiaba y que gracias a eso, cree, siguió adelante.

Cuando ‘la profe’ Ángela lo vio en la última silla de la última fila del salón, sintió curiosidad sobre su historia y después de un parcial se acercó a hablar con él.

“Alex” le contó su historia y ella le dijo que era hora de trazar un proyecto de vida que le permitiera convertirse en todo lo que él quería y eso incluía pedir ayuda.

“Obvio le cuesta a uno un poco, no soy muy sociable, a las personas les da temor acercarse y está bien. Voy por debajo de la mesa haciendo lo mío. Desde que la persona se acerque está bien, pero yo no me acerco porque no sé si incomode a las personas, entonces eso de dar a conocer mi historia no me parecía tan bueno, ni pedir ayuda, pero la profe es la que me está impulsando y ahora siento que está bien hacerlo por mis sueños”, asegura.

Le menciona a la docente que le gustaría mucho tener su propia empresa que tenga que ver con el sector productivo, que involucre el sector agrícola “porque así haya estudiado, yo no me olvido del campo”.

Sin embargo, primero quisiera tener la oportunidad de trabajar en una empresa de la ciudad, donde pueda aprender muchas cosas y sacar todo su potencial. Ha intentado en varios lugares, pero no ha tenido éxito.

“Yo le digo que sigamos intentando, él ha sido buen estudiante y además es una excelente persona, sería un gran empleado, no lo dudo. A él lo físico no le importa, pero va a empezar una nueva etapa y sería maravilloso que empezara también con la posibilidad de mejorar su rostro y tener una prótesis de ojo. Eso le cambiaría la vida”, comenta la docente Ángela.

Él está de acuerdo, le gustaría, claro. Dice que sería algo muy bueno, pero que si no se puede, está bien porque incluso así se siente muy feliz y agradecido.

“A mi mamá le encantaría que yo me viera mejor, ella lo sueña. Yo lo que sueño, más que eso, es devolverles todo lo que han hecho por mí y ponerlos a vivir como se merecen”.