Conozca la historia de Leonardo Angelone, actor santandereano que se abre camino en producciones nacionales e internacionales

Tres cosas son claras para el actor Leonardo Angelone. La primera de ellas es que esta vez sí está listo para llegar a Los Angeles, enfrentar a Hollywood e ir por una segunda oportunidad. La segunda, a sus 28 años de edad, es que tiene la confianza suficiente para sentirse cómodo con su físico, con su esencia, porque sabe que el público norteamericano no ve a los actores latinos como los que prueban suerte. Y la tercera, conoce el mercado intencional, domina el inglés y el italiano, hizo amigos que lo han ayudado a permanecer en distintas producciones en Colombia, y reconoce que, por azares de la vida, Bucaramanga ha sido la puerta de entrada a muchas de ellas.

Cuenta como anécdota que su amiga, la modelo y actriz Tatiana de los Ríos, un día le dijo que la carrera de los actores se mueve en una especie de fila en la que entregan un ficho y se espera la llegada del turno. De esa fila es importante no salirse, porque es allí cuando se encuentra la oportunidad para abrirse camino a punta de talento. Y si se abandona ese ficho por la impaciencia, el ego, el cansancio o la frustración, probablemente ese turno lo tome el siguiente que también permanece a la espera.

El sueño de ser actor de Juan Daniel Leonardo Cárdena Jiménez comenzó cuando iniciaba sus estudios en el Jardín La Ronda, en Bucaramanga. Tenía cinco años en ese entonces y actuó por primera vez en una obra de teatro.

Cuando su papá le dio la opción de elegir una carrera profesional, sin pensarlo le dijo que era Artes Escénicas. Luego de varias discusiones sobre su futuro, de insistirle que se formara como médico o que mirara otras opciones, Leonardo logró convencerlo y se fue a la Universidad del Bosque (Bogotá) a perseguir su sueño. ¿Qué vendría unos años después? Un corazón roto, una pérdida económica, una oportunidad impensable en Italia y el consejo de un amigo que, como él lo recuerda, cambió su vida: “Regresa a Colombia, a tu tierra. Hazte actor primero allá”.

Colección de alegrías y sueños rotos

Leonardo asegura que ha aprendido a vivir en el presente. Cada vez que entra a un set de grabación, sabe que ese momento es la oportunidad de su vida y que no puede fallar porque vive el presente, “con los pies puestos en la tierra”, y se siente afortunado de haberlo descubierto: “Cuántas personas tienen la dicha de decir yo viajé por el mundo, fui a Europa, hice una serie en ese país; he hecho los comerciales que tú quieras, llegué a las producciones de RCN y Caracol; he actuado hablando en inglés, he audicionado en italiano. Me siento satisfecho conmigo mismo”. Con orgullo cuenta cómo llegó a los capítulos de “Preso en el extranjero” (2007), “Dejémonos de Vargas” (2022) y en la actualidad a “La vida después del reality” (2023) que se estrena este año en la plataforma Amazon Prime. Pero, no todo ha sido color de rosa. Leonardo recuerda los 11 millones de pesos que él y su familia -Luis Cárdenas Angelone, papá, y María Alexandra Jiménez Leal, mamá- perdieron cuando se fue a Estados Unidos, a Los Angeles, atraído por la oferta de una empresa que ofrecía a jóvenes promesas de todo el mundo, la oportunidad de ser descubiertos por managers destacados en ese país. Nada resultó como él esperaba. Descubrió que dependiendo de donde provenía cada uno, les cobraban distintas sumas.

“Nos dijeron que audicionaríamos frente a 200 managers, y cuando entramos a esa sala solo eran 10 personas. No tenía la ciudadanía estadounidense, no podía quedarme. Tomé la decisión de irme a Italia, la tierra de mi abuela, María Angelone, porque tengo la nacionalidad. Fue ella la que me dio la idea de tomar su apellido para mi nombre artístico”, recuerda el joven actor.

Se mudó a Turín, en 2017. Allí fue niñero. Un sofá se convirtió en hogar durante tres meses, y mientras enseñaba inglés a cambio recibir clases de italiano, recordó su propósito: actuar y ganar experiencia.

Esta búsqueda lo llevó a Roma. Antes de encontrar un casting y lograr actuar en la serie “Dalia de las hadas”, una novela juvenil de la italiana AM Produzioni, escrita por la periodista Anna Mirabile, trabajó como mesero en una pizzería frente a la Fontana de Trevi. “Era una producción parecida a “Patito feo” o “Violeta”, historias con las que muchos crecimos viéndolas en canales nacionales”, recuerda. Este fue el inicio de la búsqueda de nuevas oportunidades, pues personas como Ana se convirtieron en sus protectores y le dieron ideas para que siguiera audicionando para lograr papeles en los que hablar inglés. “Casi siempre me mandaban proyectos en ese idioma y tampoco eran muchos los que salían, pues allá le daban prioridad a los actores italianos. Me faltaba aprender el dialecto y todo se complicaba. Fue entonces cuando recibí el consejo del que es hoy un gran amigo, Nicolás Maiques, actor argentino reconocido por trabajar en “Floricienta” y que estuvo conmigo en el rodaje de “Dalia de las hadas”. Me preguntó si había probado suerte en Colombia y regresé a probarme aquí”, según cuenta.

“La emboscada”, una producción para Telepacífico, para la cual audicionó en Bucaramanga y que fue nominada a los Premios India Catalina en 2021, fue la primera producción nacional en la que encontró un lugar como actor. También estuvo en “Libre y ocupado”, una serie para el Canal TRO, cuyo reto fue lograr el acento santandereano y su interpretación se destacó por la afinidad que tiene con el género de la comedia. Allí compartió set con Víctor Mallarino y fue dirigido por Santiago Vargas. También hizo parte del elenco de una producción para Caracol Televisión, una serie de época que se estrena a finales de este año, en la que tiene un rol como antagonista, y en la que se prueba en el drama.

Sobre las plataformas como Netflix y Amazon Prime dice que le permiten a los actores ser más visibles y llegar a muchas audiencias en todo el mundo, pero la experiencia de ser actor sigue siendo la misma, “tienes que presentar un casting, debes tener talento, pasar filtros. Lo que sí se ve ahora es el reconocimiento. Es un poco más inmediato, y también está la competencia. A lo que no se debe llegar es a que tu talento sea subordinado por la simple imagen, pues somos actores, no productos”, concluye Angelone.