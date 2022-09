Lgbtiq+: Memorias y Paz, en la UIS

El evento busca “reflexionar sobre la construcción de paz desde un enfoque de diversidad sexual para reconocer cuál ha sido el impacto de la guerra en la población Lgtiq de nuestro país, y especialmente en la zona de Bucaramanga y municipios aledaños, y como la violencia, ha marcado también no solamente las memorias y la mente de la población diversa, también su cuerpo”, señala Neira.

“De una manera digna y sobre todo transformadora ante la Comisión de la Verdad ante la Jurisdicción Especial para la paz y ante la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, esos encuentros informales, esas tradiciones de supervivencia y de compañía son hoy la principal fuente que guía la implementación del enfoque de género para las personas Lgbt en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, indica la activista.

Susana Peralta Ramón, abogada de la organización Colombia Diversa, señala que “las personas Lgbt han construido su memoria desde siempre, incluso desde antes de que se le pusiera fin al conflicto armado con las Farc, han tenido una manifestación muy particular de su resistencia que en Colombia Diversa hemos encontrado que se divide en dos: uno, en continuar su vida de manera auténtica, ser felices, enamorarse, vivir con sus amigos, con sus novios, estar tranquilos y vivir una vida libre y autónoma a pesar de que el contexto y los actores armados han querido controlar su cuerpo, su sexualidad, su identidad o su expresión de género. Y en segundo lugar, han construido memoria con su organización, han resistido organizándose” y no solamente de manera formal, sino también de manera informal.

Los retos del enfoque de género

Por su parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala el principal reto del actual proceso de implementación del Acuerdo de Paz ha garantizado la “nominación de las personas Lgbtiq+ y sus hechos

Victimizantes, como lo hace ya el capítulo de género de la CEV, ni el reconocimiento de los comparecientes en los nueve macro casos de la JREP (en todos hay víctimas Lgbtiq+), o la activación de la búsqueda de personas Lgbtiq* dadas por desaparecidas”.

Castañeda explica que estas son “tres tareas pioneras en Colombia y que no había asumido antes ningún otro país con un conflicto armado moderno en su sistema de justicia transicional, pero todo esto debe conducir a algo

concreto: al reconocimiento de responsabilidad social y estatal de una reparación estructural de unas prácticas sociales y culturales, incluso anteriores al conflicto armado, que permitieron la agudización de la violencia en los momentos más álgidos del conflicto armado”.

Pero además, señala que “la sociedad colombiana tiene una matriz sexista, patriarcal, homofóbica y transfóbica que rechaza la diversidad y que no solo ha sido el caldo de cultivo de la guerra, sino también de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, si dicha matriz no es transformada, el avance en la paz no significa vida digna para las personas Lgbtiq+”.

Indica que los procesos de memoria y verdad tienen que pasar por el reconocimiento de la vivencias de las personas Lgtiq+.

“Este ejercicio de reparación requiere de dos factores que son relacionales, de un lado verdad, como un ejercicio catalizador del dolor y la violencia que se narre no en tercera persona, desde lo que otros ven, sino desde la primera persona, lo que “yo viví”, y allí es necesaria la memoria que permita identificar en qué momento y con qué factores las personas Lgtiq+ empezaron a experimentar que sus vidas no podían ser vividas o fueron sometidas a vivir de forma periférica”.

El director de Caribe Afirmativo señala que esta forma de hacer memoria permite no solo la comprensión de lo que vivieron las personas con sexualidades diversas durante el conflicto armado, también podrá ser garantía de no repetición.

Y, para lograrlo, señala que es necesario tener presente tres aprendizajes: “en primer lugar, las experiencias de resistencia que tuvieron que asumir como mecanismo de sobrevivencia y que permitió que muchos no murieran, se desplazaran o desparecieran, creando en escenarios rurales y periféricos lazos familiares de ayuda, espacios laborales seguros y procesos culturales, religiosos y educativos que les permitieron construir sus proyectos de vida a pesar de la adversidad”, indica.

Por su parte, y en segundo lugar, el reconocimiento de que las personas Lgtiq construyeron memoria y cudadanía a través de “las acciones de movilización social, particularmente en escenarios culturales, como reinados, fiestas tradicionales y acciones populares”, y en tercer lugar, “el ejercicio que por años organizaciones como Caribe Afirmativo y procesos colectivos han hecho de llamar la atención de lo que la sociedad no quiere ver: la violencia sistemática contra las personas Lgbtiq+, la invisibilidad y los prejuicios”, lo que, según Castañeda, “ha permitido al día de hoy, documentar miles de casos, reconstruir historias, buscar personas desaparecidas y activar espacios de hermanamiento y solidaridad que con escenarios ideales de reconocimiento de derechos y de respeto a la dignidad humana”.