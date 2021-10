Liga Santandereana Contra el Cáncer: 60 años sanando a muchas vidas

ALGO DEL AYER

La Liga Santandereana de Lucha Contra el Cáncer es una entidad privada, sin ánimo de lucro. Fue fundada en Bucaramanga en el año 1961 y está adscrita a la Liga Colombiana contra el Cáncer, reconocida por el Ministerio de Salud desde julio de 1989.

Cuenta con una sede propia, la cual está situada en la Carrera 22 # 31-71, en inmediaciones del Parque Antonia Santos Centro.

La ayuda que allí se ofrece va más allá del tratamiento, de tal forma que quienes son asistidos pueden ver un futuro más esperanzador.

Y si bien es cierto que la experiencia del cáncer es diferente y única para cada persona, y que las emociones y los miedos que se sienten también son exclusivos; es bueno saber que aquí, en la capital santandereana, se cuenta con gente de gran corazón que suministra una valiosa dosis de solidaridad, un remedio que es el mejor paliativo ante el dolor que puede generar esta enfermedad.

Por esta institución, a lo largo de estas seis décadas, han pasado grandes seres humanos que han aportado su talento médico, su esfuerzo y su solidaridad. Por citar solo uno de ellos, vale recordar a Don Hernando Pardo, quien durante más de 35 años estuvo al frente de esta entidad, cargo que ostentó hasta el día de su muerte.

DATO: La Liga Santandereana Contra el Cáncer, a través del eje de servicios de salud, cuenta con nueve tipos de consulta médica especializada, con las cuales se busca brindar un apoyo en la detección temprana del cáncer, garantizando resultados oportunos, confiables y de excelente calidad.

CONTACTOS: Citas: +57 301 554 6358 / Charlas Educativas: +57 311 592 2367 PBX: (7) 6 45 26 96

Email: servicioalcliente@licancerbucaramanga.org

Horario de Atención: De lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m. Sábados, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.