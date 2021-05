Con un total de 59.594 dosis, el miércoles inició en Santander la inmunización de docentes de educación básica y media de las instituciones públicas y privadas, de los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, de los adultos de 40 a 49 años con comorbilidades, y de los adultos de 50 y 54 años con y sin comorbilidades.

Si usted hace parte de estos grupos poblacionales y desea aplicarse su vacuna contra el COVID-19, la siguiente información le será útil o le ayudará a resolver algunas inquietudes.

Una de las más importantes aclaraciones es que las personas con comorbilidades se reportan por medio de las entidades prestadoras de salud. En ese sentido, no deben llevar ninguna prueba o documento al punto de vacunación.

De hecho, Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, confirmó que ya se cargaron al portal Mi Vacuna los datos de las personas con comorbilidades que aparecen en la Cuenta de Alto Costo. Las EPS están cargando los datos de ese mismo grupo que no están en la cuenta.

Así que, “pedimos paciencia. Poco a poco las EPS van a ir cargando los datos. Si aún no aparece como priorizado en etapa 3, les pedimos que no se desesperen y no empiecen a postularse”, señaló.

Es de aclarar que las comorbilidades que se tendrán en cuentan son las contempladas en el Decreto 466 del Ministerio de Salud: enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, enfermedad cerebrovascular, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma, obesidad grado I, II y III (Índice de Masa corporal mayor a 30), desórdenes neurológicos y Síndrome de Down.

En el listado de dicho documento también aparece inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, fibrosis quística, y discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática.

Entre tanto, se incluyó a quienes estén en lista de espera de trasplante de órganos vitales y post trasplante de órganos vitales.

Es fundamental estar priorizado en el portal Mi Vacuna. La carga de esos datos se realiza por parte del Gobierno Nacional con base en lo reportado por EPS y otras entidades implicadas.

Con respecto al agendamiento, las EPS están llamando a sus usuarios para indicarle la fecha, hora y lugar para recibir el biológico. Pero, la Alcaldía de Bucaramanga, por ejemplo, dispuso de una plataforma http://bit.ly/vacunacionbucaramanga en donde puede programar su cita. Para esto, se tienen tres puntos extramurales: Teatrino UIS, Recrear del Norte y Colegio El Pilar.

Los adultos mayores de 80 años, de 70 a 79 años, 60 a 69 años y 55 a 59 años que no necesitan agendamiento o que no tienen la obligación de agendarse, pueden llegar a cualquiera de los puntos habilitados. En Bucaramanga hay 29 y están disponibles de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

En dado caso, si usted tiene más de 60 años y aún no aparece priorizado en el portal Mi Vacuna es necesario que adelante el proceso de postulación.

La vacunación de los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas serán coordinadas directamente por las instituciones.