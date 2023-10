Se espera que el inicio del fenómeno astronómico sea a las 11:45 a. m. y finalice a las 3:11 p. m. Su punto máximo será a las 1:32 p. m. Este día la luna se interpone en el camino de la luz del sol. En Bucaramanga se tendrá un 80 % de ocultación del disco solar y el 20 % de la radiación.

“Se puede caer en la ingenua creencia que como solo se verá el 20% de la radiación no sea tan peligroso, pero en la realidad el nivel de bloqueo de la radiación ultravioleta para que la observación solar sea segura tiene que pasar a través de los filtros especiales de –0,003% de radiación. No podemos mirar el eclipse directamente”, señaló el astrónomo profesional Juan Carlos Basto, profesor UIS.

Lea también: ¿Quiere ver el eclipse de este 14 de octubre? A esta hora se podrá ver el “anillo de fuego en Colombia

El profesional explicó que durante este eclipse la intensidad del sol es más elevada y las células de los ojos no están adaptadas a ese brillo tan intenso, esto genera un daño ocular. “Además, la radiación ultravioleta genera daños en los tejidos porque no estamos diseñados para estar en ese tipo radiación. La radiación ultravioleta puede generar daños oculares irreversibles. Por eso no hemos mirado el sol día a día”, indicó.