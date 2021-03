En agosto de 2020 un ex funcionario autorizó la salida de cinco carros, modelos 92, 93, 95 y 96, que se encontraban guardados desde hace siete años en los parqueaderos del Centro de Convenciones de Bucaramanga, Neomundo.

Así lo denunció el secretario administrativo de Bucaramanga, César Castellanos, quien además dijo que ya se interpuso una denuncia penal por la desaparición de los vehículos.

“Estos vehículos no se encontraban operativos y se pueden disponer como chatarra. Fueron dejados en el depósito de Neomundo para evacuar espacios del parque automotor en la Alcaldía. La idea es que ellos custodiaban los vehículos”, dijo Castellanos.

A finales de febrero, cuando se hizo revisión del inventario, funcionarios de la Alcaldía notaron que los carros ya no estaban en los parqueaderos.

Mediante oficio, la Alcaldía pidió al Centro de Convenciones que indicaran quién autorizó la salida de los vehículos, qué personal de la Alcaldía fue a retirarlos y cuándo ocurrió. “Lo que nos contestan de Neomundo es que no tienen conocimiento si alguien de la Alcaldía fue a retirar los carros, pero que la persona que autorizó tenía un cargo de supervisor de logística. Lo cierto es que a la fecha del hecho no estaba contratado. Al parecer, las personas que recogieron los vehículos se hicieron pasar por personal de la Alcaldía”, indicó el funcionario.

Las dudas

Castellanos explicó a Vanguardia que es muy extraño lo que ocurrió en Neomundo toda vez que los vehículos no podían ser encendidos, es decir, no funcionaban. Para sacar los carros del parqueadero, explicó el secretario, debieron utilizar una grúa que hizo el recorrido cinco veces.

“Los vehículos estaban para disponerse por chatarra. Genera suspicacia que una persona que no trabaje con Neomundo pueda tomar ese tipo de decisiones. La fecha que tenemos de la salida de los carros fue el 5 de agosto de 2020, pero no sabemos cómo saben que fue ese exfuncionario quién autorizó, ni porqué a nadie le parece sospechoso que lleguen grúas que no sean oficiales de la alcaldía. Tampoco hay videos de cámaras de vigilancia”, informó el jefe de la cartera administrativa.

Por las dudas que dejaron las respuestas del Centro de Convenciones, Castellanos explicó que la alcaldía interpuso la denuncia penal para que se investigue a fondo el tema.

¿Qué dice la empresa de vigilancia?

Según Fabián Gómez Cano, gerente general de Acrópolis, empresa encargada de la seguridad de Neomundo, "al parecer son unos vehículos viejos que tenía allá la Alcaldía desde hace mucho tiempo, no hay inventario de eso, ni depósito, es decir, no se sabe si llegaron o no llegaron, pero ni nosotros ni la gerente tenemos custodia de esos vehículos.

"Son ahora vehículos fantasmas, a nombre del municipio, la Alcaldía ahora está diciendo que los envió para Neomundo, pero no se sabe si fue allá o no porque nunca nos entregaron, ni a la gerente ni a nadie".

Gómez Cano aseguró que en la fecha en que se retiraron los vehículos, el funcionario sí estaba activo, contrario afirmado por el secretario administrativo.

“El 5 de agosto de 2020 el funcionario estaba activo. A él lo retiraron dos o tres meses después”, enfatizó el gerente.

Otro robo

En diciembre de 2020 estalló un escándalo similar por la desaparición de al menos 9 motos que se encontraban inmovilizadas en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, DTB. Los hurtos al parecer ocurrieron en abril durante el confinamiento, pero salieron a la luz pública luego de la denuncia de dos afectados y de un diputado.