Los comerciantes de Bucaramanga se blindan ante la inseguridad

Algunos comerciantes decidieron contratar a guardias privados para patrullar las cuadras que bordean a sus negocios; otros invirtieron en equipos de monitoreo y cámaras de seguridad; y algunos más se unieron con frentes de seguridad y redes de apoyo, además de crear grupos de WhatsApp para estar conectados y denunciar a los delincuentes.

Esas y otras son las estrategias a las que han tenido que recurrir los dueños de los establecimientos comerciales formales, para evitar que los delincuentes sigan ‘haciendo de las suyas’ robándolos a ellos y a sus clientes.

“La pérdida causada por hurtos y robos puede reducirse o evitarse si, como dueños de los negocios, tomamos nuestras propias precauciones”, dijo René Rincón, representante de los negocios nocturnos en el sector de Cabecera, la comuna más afectada por este flagelo.

Para ello, los dueños de los establecimientos comerciales han tenido que invertir millones de pesos en la logística y en la prevención y para espantar a los hampones de turno.

“Si no se mantiene un programa de seguridad completo nos exponemos a la acción de los vándalos que, de manera desafortunada, van en aumento. Por ejemplo, yo no me quedé solo con las cerraduras de las puertas de concepto avanzado, también habilité en mi local obras de ajustes a la infraestructura, de tal forma que la sede de mi negocio no sea un escenario de acceso fácil a los delincuentes”, dijo Raúl Ramírez, dueño de un local en el Centro.

¿Qué seguridad existe en su negocio contra el hurto? ¿Se ha blindado? Aquí hay una lista de acciones y sugerencias que se han tomado en la ciudad. Además, está la invitación a cooperar con la Policía para terminar con el ‘negocio’ de los ladrones. Veamos cuatros iniciativas que ya tomaron los comerciantes locales.

