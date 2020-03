El próximo lunes 9 de marzo habrá un nuevo encuentro entre los representantes del transporte público convencional y la Alcaldía de Bucaramanga. Se realizará una nueva mesa de trabajo para definir las medidas que se implementarán y que darán presupuesta a cada uno de los puntos planteados por el gremio para detener la pérdida acelerada de pasajeros.

Las propuestas que quedaron, desde un principio, en manos del Área Metropolitana de Bucaramanga están enfocadas, principalmente, a efectuar un ataque frontal contra la ‘piratería’ y regresar el servicio del transporte público a la comunidad. (Ver recuadro)

Edwin Fabián Pinzón Gómez, representante de la Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asintransco, aseguró que el encuentro que se tuvo ayer con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, así como con algunos miembros de su equipo de trabajo, representantes de Metrolínea, Policía de Tránsito y Área Metropolitana de Bucaramanga, fue bastante importante; por lo menos, para suspender de manera provisional el paro que inició el 5 de marzo y afectó la movilidad de los cuatro municipio por cerca de 15 horas.

Sin embargo, la próxima semana será clave porque se trabajará en la reestructuración de rutas. “Necesitamos rutas eficientes. Tenemos que devolver a la comunidad esas rutas que les quitaron en los barrios y que los obligaron a migrar a un transporte ilegal”, precisó.

De esta manera, dice Pinzón Gómez, también se le brinda un parte de tranquilidad a los conductores, propietarios y socios de las 11 empresas legalmente constituidas en el área, quienes han venido exigiendo apoyo de las autoridades para garantizar un negocio sostenible. Actualmente, ellos argumentan que trabajan a pérdidas.

Los transportadores fueron tajantes al afirmar que el lunes debe quedar fijado un nuevo esquema de rutas. Es decir, no esperarán hasta el 19 de marzo, fecha que había establecido el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, para dar sus conclusiones sobre cada una de las exigencias de los empresarios.

“Nosotros estamos decididos a que el lunes ya deben quedar las rutas que se le van a devolver a los barrios, así como el proceder contra el taxi colectivo, el mototaxismo y la ‘piratería’”, precisó.

¿Qué dice al Alcalde?

Al término de este encuentro que fue programado, en la noche del jueves, como un acuerdo para que los manifestantes desbloquearan las principales intersecciones viales de la capital santandereana, el mandatario de los bumangueses subrayó que desde su Gobierno rechaza las vías de hechos.

“Hemos logrado avanzar a través del diálogo, generar una agenda de trabajo. Ya llevamos 24 reuniones con los transportadores, donde hemos abordado rápidamente los temas de las rutas”, indicó el Alcalde de Bucaramanga.

PAra Cárdenas Rey prima

el motociclista tenga la posibilidad de que estén carnetizados y de esta manera llevarlos

controles permanente y no intermitentes



De acuerdo con Fabián Pinzón Gómez, gerente de la Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asintransco, el paro queda suspendido mientras se definen nuevas rutas y más planes para contrarrestar la piratería en Bucaramanga.



Tras una reunión con el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, los transportadores convencionales decidieron suspender, de manera provisional, el paro que convirtió en caos las ya de por sí congestionadas vías de la capital de Santander.







Según Pinzón, el lunes 9 de marzo se volverán a reunir con funcionarios de la Alcaldía, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, para hablar de la restructuración de rutas.



“No vamos a esperar hasta el 19 (de marzo, fecha establecida por el AMB). Estamos decididos a que el lunes queden establecidas las rutas y que quede definido el control de la piratería. Queremos que las rutas seas eficientes, que le sirva a la comunidad, que llegue a los barrios”, dijo el líder de los transportadores.



Es decir, si el lunes 9 de marzo las autoridades y los líderes del transporte convencional no llegan a un acuerdo volverán a las calles para protestar por el incumplimiento de lo pactado.



¿Qué propone el gremio?



-Creación de carriles exclusivos.



-Puestos de control permanentes.



-Restricción del parrillero, de acuerdo con el decreto 4116 de 2008.



-Puestos de control permanentes.



-Venta de publicidad exterior visual. Es decir, que se puedan instalar avisos publicitarios en los vehículos.



-Reestructuración del esquema de transporte.



-Integración del transporte público colectivo con Metrolínea.



-Creación de la una app que brinde toda la información, a cerca de la operación del transporte público.



-Subsidios a transportadores y estudiantes.



¿Qué dice el Alcalde?



Tras la reunión de la mañana de este viernes, Juan Carlos Cárdenas aseguró que ha oído las peticiones de los transportadores pero que no permitirá que vuelvan a las vías de hecho.



“Llevamos 24 reuniones. No es un tema que se esté comenzando a trabajar. En las mesas de trabajo vamos a poner por encima el bienestar de la comunidad. Esa es la prioridad, cómo mejorar el servicio a la comunidad. Lo importante es la buena voluntad de las diferentes partes, para seguir trabajando y darle soluciones a la ciudad”, dijo el mandatario.