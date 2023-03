La decisión de una eventual liquidación del ente gestor de Metrolínea se tomará mañana. Justo a las 2:00 p.m. de este miércoles, 8 de marzo, se reunirán las directivas del Metrolínea; los representantes de la Supertransporte, que lidera la negociación; y los acreedores, entre los que se encuentran los voceros de las estaciones y de Movilizamos.

No obstante esa reunión, cuya sede oficial aún no se ha definido, “es claro que el servicio de transporte público no se verá afectado”.

Así lo advirtió Saharay Rojas Téllez, jefe de Gobernanza del Municipio, al tiempo que recordó que Metrolínea ingresó al proceso de reorganización empresarial en el año 2020 y, durante este proceso, “ha tenido que definir si hay una acuerdo final entre acreedores y deudores de las deudas del ente gestor por fallo judicial, las cuales ascienden a cerca de 300 mil millones”.

“Se trata de un acuerdo de autonomía 100% del ente gestor con los recursos del sistema”, añadió la Jefe de Gobernanza del Municipio.

“La prioridad de la Administración Municipal es prestar el servicio de transporte público. Nuestro compromiso ha sido subsidiarles el transporte público a los estudiantes, a los adultos mayores y a los deportistas y, en el papel, reestructurar el sistema para prestar un mejor servicio”, recordó Rojas Téllez.

¿Qué le espera al Metrolínea?

En síntesis, más que más que una ‘liquidación’, lo que se avecina para el transporte masivo es una especie de ‘reestructuración’ para implementar una nueva fase del Sitm y ofrecerles un mejor servicio a los pasajeros.

Vale recordar que hace algunos meses, tras una audiencia pública celebrada en Bucaramanga, con presencia del Ministro de Transporte, se evidenció que los usuarios del transporte público en la ciudad están agotados con el mal servicio que se presta en la ciudad, al tiempo que se sienten atrapados en el pésimo, ilegal y peligroso servicio ‘pirata’ que pulula en el área metropolitana.

En ese entonces, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, dijo que “Metrolínea es un desastre desde que arrancó; de hecho, nació muerto”.

Después de la audiencia pública, en la que se expresaron todas las partes, (usuarios, directivos, congresistas, el ministro y el propio mandatario local), quedó de manifiesto el estado comatoso por el que atraviesa no solo Metrolínea, sino todo el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Ayer, tras un trabajo periodístico elaborado por Vanguardia.com, varios usuarios denunciaron que están “muy descontentos con el Sitm”. Dijeron que Metrolínea cuenta con buses destartalados, que registra pocas coberturas, que sus frecuencias son pésimas, que el servicio es limitado en sus horarios, que es inseguro y, además, que durante las ‘horas pico’ se vive un alto grado de sobrecupo.

Total: los usuarios no están nada conformes con este servicio. Son tan deficientes las condiciones del Sitm que, según la encuesta más reciente de los usuarios, ellos prefieren movilizarse en el ilegal servicio del ‘mototaxi’. En general, la percepción de los ciudadanos, de acuerdo con la más reciente encuesta del programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, es que este servicio “no les soluciona sus requerimientos de movilidad” e incluso le atribuyen a esa entidad “el desmejoramiento del transporte en la meseta”.