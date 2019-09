Desde hace 5 años Margie adoptó el ciclismo como su estilo de vida. Lo que empezó como un hábito de salidas ‘domingueras’, terminó convirtiéndose en su mejor terapia física y mental.

“Empecé en la bici por motivación de alguien. Al ver cómo poco a poco llegaba más lejos, ese gusto por montar se convirtió en mi estilo de vida. Es tanto, que la bicicleta me ayudó a encontrar esa estabilidad física y mental que tanto necesitaba”, expresó Margie.

No hay cuesta que no se pueda subir

Los riñones de esta ciclista están gravemente afectados debido a enfermedades que ha venido sufriendo desde niña. Sin embargo, la racha más dura la enfrentó hace dos años cuando entró a la etapa final de la enfermedad renal crónica, lo cual le ocasionó fuertes crisis hipertensivas.

“Hubo un tiempo en que tenía que ir más 8 veces a urgencias en el año. Estaba muy delicada de salud, siempre sentía que se me estallaba la cabeza y que me iban a explotar los ojos. Por la hipertensión arterial, me diagnosticaron que estaba en riesgo de un accidente cerebrovascular y eso me ocasionó también depresión”, contó.

Desde entonces, Margie tuvo que parar sus estudios de Artes Audiovisuales, y dedicarse a las tortuosas rutinas de citas, exámenes y muchos medicamentos. Pese a toda dificultad física y recursiva, lo que no se abstuvo de hacer, fue pedalear.

Esa convicción de seguir en el ciclismo y no dejar que la debilidad la consumiera, le ha permitido a Margie mejorar su resistencia, aumentar su capacidad pulmonar y mejorar la circulación, lo que le ha significado no tener que someterse al proceso de la diálisis y según le dicen sus médicos, a estar bastante bien para su caso.