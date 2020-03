“Soy trans, tengo mi carrera profesional, puedo llevar una vida común y corriente como cualquier mujer nacida biológica”.

Gabriela Flórez Ávila

Por otro lado, aunque siempre estuvo en este mundo, María Gabriela nació hace tan solo tres años, cuando el cuerpo que la retenía decidió dejar atrás la vergüenza y el miedo para aceptarla y dejarla en libertad. El resultado de su catarsis es la mujer que siempre quiso ser, esa que cada día ve en el espejo y de la que se siente feliz y orgullosa.

Como la mayoría de los procesos, el suyo no ha sido fácil, pero siempre le agradece a Dios porque su familia nunca la ha dejado sola y la ha apoyado en todo momento. “Mi familia nunca me cohibió, ellos nunca me dijeron que no lo podía hacer, por el contrario, me mostraron su apoyo incondicional, todavía me lo demuestran”, dice.