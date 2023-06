Por dejar el carro mal parqueado mientras se hacía un cambio de color en un salón de belleza de Bucaramanga, una mujer tuvo que pagar una multa superior a los $528.000.

"Este caso registrado hoy miércoles en la calle 42 entre carreras 36 y 37, debe poner a reflexionar a todos los conductores que acostumbran a dejar sus vehículos abandonados en la vía", dijo el director de Tránsito, Carlos Bueno.

Según las cuentas del funcionario, el parqueadero tendría un valor de $5.000, el tinte de $200 y la multa de $528.000.

"Que su actuar no le quite la paz ni la preocupación opaque el color del cabello. La decisión es: Utilice el parqueadero o no lleve el carro", afirmó Bueno en su cuenta de Twitter.