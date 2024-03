$!Más controles, menos multas: balance de la primera semana del pico y placa metropolitano

Desde el pasado viernes, 1 de marzo, comenzaron a impartirse multas económicas para quienes no acatan la medida de pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga.

El análisis

En Girón, las autoridades dijeron que para garantizar el control simultáneo en las dos vías que hay restricción se piensa vincular más agentes de Tránsito, ya que, a la fecha, sólo hay un alférez e el municipio.

La mayoría de conductores sancionados, según el reporte, presentaban una serie de excusas para no recibir la multa. Entre ellas, que no sabían de la medida, que estaban de paso o que se les olvidó. No obstante, las autoridades aseguraron que estas personas estaban tratando de ‘sacarle el quite’ a la ley.