En el marco de la celebración de los 204 años de Floridablanca, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, reabrió las puertas del Jardín Botánico Eloy Valenzuela. La acogida fue tan positiva que, al menos, dos mil personas ingresaron al sitio tan solo en este primer día de apertura.

Contemplar la naturaleza, respirar aire puro, pasear en familia y maravillarse con especies variadas de fauna y flora fueron parte del plan para disfrutar de este escenario que estuvo cerrado por 22 meses.

Ayer, la entrada fue gratuita. Pero a partir de mañana se tendrá que pagar $2.000 para niños menores de 8 años y $5.000 para personas mayores de 8 años. Las personas en situación de discapacidad no pagan y los alumnos de establecimientos públicos y adultos mayores solo cancelarán la mitad del valor señalado, según sea el caso.

El horario de funcionamiento será de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en jornada continua. Para los caminantes se mantendrá el horario de 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m., sin costo de entrada.

Hoy no habrá atención al público porque el primer día hábil de la semana no hay servicio. En caso de que el lunes sea festivo, ese día se abre y se cierra el martes.

Azucena López, una de las visitantes, aseguró estar feliz, pues a su juicio “este lugar nos hacía mucha falta para contemplar el medio ambiente y pasar un rato agradable en familia”.

Ayer, las puertas del recinto natural se abrieron desde las 5:00 a.m. y muchos llegaron temprano para avistar aves, otros realizaron caminatas y otros participaron de la exposición de Negocios Verdes, proyectos económicos amigables con el medio ambiente. También se realizó una eucaristía y el acto protocolario de reapertura.