Más de 2.800 pruebas de COVID-19 están represadas en Santander

Serían más de 2.800 las pruebas de COVID-19 que se han tomado en el departamento y todavía no han sido procesadas. Cifra similar maneja la Procuraduría, quienes tras una investigación encontraron que son 2.300 los exámenes cuyos resultados aún no han sido entregados a las personas, pese a que las muestras fueron tomadas, incluso a algunas con más de 15 días de anterioridad.

Según explicó el Secretario de Salud departamental, esto obedece al alto número de pruebas que se han tomado en las últimas semanas y a la capacidad de procesamiento de las mismas en los laboratorios habilitados en Santander.

“Hay un número alto de represamiento de muestras. Se debe a la búsqueda activa porque se están tomando más pruebas de la capacidad para procesamiento. Estamos haciendo cerca de 700 pruebas diarias que se procesan en varios laboratorios”, explicó Villamizar.

Además, el funcionario aclaró que la demora también se debe a que algunas EPS tienen contrato con laboratorios privados en Bogotá, por lo el procesamiento de la muestra es más lento.

“Estamos en conversaciones con la UIS para duplicar la capacidad de procesamiento y estamos trabajando con el ICA y la UDES para agilizar la toma y procesamiento de más muestras. Sin embargo, hay denuncias de que las EPS no están tomando pruebas o se están demorando en tomarlas y no entregan los resultados. Cuando hago el seguimiento, está el resultado, pero la persona no sabe, porque la EPS no informó”, dijo.

Otro de los atrasos en el procesamiento tiene que ver con que los siete laboratorios habilitados en Santander son de extracción manual.

“No tenemos equipos automatizados. Entonces eso también hace que procesar una muestra dure cerca de cinco horas. Vamos a adquirir un equipo para hacer extracción automatizada para poder aumentar el procesamiento”, anunció el Secretario.

La semana pasada había registro de 30 mil pruebas represadas en todo el territorio colombiano, y aunque el secretario no confirmó la cifra departamental, Vanguardia pudo establecer que en Santander a la fecha son más de 2.800 las pruebas que faltan por procesar.

“Pedimos apoyo al INS (Instituto Nacional de Salud) pero ellos tienen prioridad con los cerca de 12 departamentos que no tienen ni un laboratorio”, puntualizó Villamizar.