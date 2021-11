El Ministerio de Salud y Protección social dio luz verde a la apertura de vacunación contra el COVID-19 a menores entre 3 y 11 años, que se realiza con la vacuna de la farmacéutica Sinovac desde el domingo 31 de octubre.

Para este fin, Santander recibió 21.000 primeras dosis que fueron distribuidas en los diferentes municipios. Durante el domingo y lunes, 1.140 de los 303.649 caracterizados ya recibieron su primera dosis.

En Bucaramanga se han aplicado 607 vacunas, y el municipio cuenta con 8.000 primeras dosis de Sinovac exclusivas para este grupo, que se espera sean administradas durante este mes.

Para llegar a estos menores, desde la Alcaldía se acercarán a los colegios de la ciudad con puntos de vacunación extramurales. Este lunes estarán en el Colegio Café Madrid, Colegio Santísima Trinidad “Las Pachas” y Colegio Americano.

Conozca toda la programación de inmunización en Bucaramanga y el área aquí.

¿Por qué Sinovac?

Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, explica que la tecnología de esta vacuna es de un virus atenuado, la misma que se emplea en vacunas que son aplicadas en menores desde sus primeros meses de vida, como la de sarampión, rubéola.

Por ello recuerda que es una vacuna segura y será más tolerada por los niños. Las de Pfizer o Moderna manejan otro tipo de tecnología que no es apta para este tipo de población.

Rey indica que se pueden presentar efectos como dolor en la zona de aplicación y fiebre. Pero los efectos son mínimos, manejables y cortos.

“Dejar a un niño por fuera de la vacunación es irresponsable. No hay que creer que como son niños no se van a enfermar o no vacunarlos por desinformación, por dudas o incluso pereza”, indicó el funcionario.

También será aplicada la segunda dosis 28 días después de la primera.

El secretario hizo hincapié en que se avecina la Navidad, por lo que es importante adquirir pronto la vacuna para que en las fechas especiales ya se logre un esquema completo de inmunización.

El martes 3 de noviembre se llevará a cabo un Puesto de Mando Unificado en el departamento para definir las estrategias relacionadas con la vacunación y demás medidas de bioseguridad a aplicar en el departamento. Lea más detalles aquí.