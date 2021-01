Mastectomía de Ángela Hernández funcionó y el cáncer no hizo metástasis

“Estoy muy feliz, que no me cambio por nadie de la dicha. Acaban de entregarme los resultados médicos de las tomografías, los exámenes que me enviaron después de hacerme la mastectomía radical. Estos tacs iban a indicar si había generado metástasis o no en mi organismo y gracias a Dios, al amor, al cariño, a las oraciones, me salieron los exámenes limpios, completamente limpios”, dijo Hernández.

La mujer se sometió en octubre de 2020 a una cirugía para extirpar el tejido mamario de su seno derecho, procedimiento que recibió como tratamiento al cáncer de mama que padece.

“No estoy triste porque voy a perder mi seno derecho, aunque lo extrañaré. Me siento feliz y dichosa porque con el poder de Dios y la sabiduría del personal médico hoy se va el cáncer definitivamente de mi vida”, explicó la santandereana antes de su paso por el quirófano.

Hernández dijo en su momento que se sentía tranquila y feliz, “no porque no me vaya a hacer falta mi seno, sino porque en este día va a salir de mi cuerpo el cáncer, la malignidad, y ese es un motivo para estar contenta”.

“Vamos en el 70 % del tratamiento”

En el video, que grabó a la salida del Hospital Internacional de Colombia, la santandereana explica que va por el 70 % de su tratamiento y le faltan cuatro quimioterapias.

“La cirugía fue exitosa. El milagro se está haciendo realidad. Gracias a todos. Los médicos, mi familia están feliz. Yo estoy dichosa. Vamos muy bien. Nos hacen falta cuatro quimioterapias y una sesión de radioterapia. Podemos decir que vamos por el 70 % del tratamiento”, dijo.

La enfermedad

Con un video de Youtube, Hernández les contó a sus seguidores que padece cáncer de mama en julio de 2020.

“Es un tema que nos puede ocurrir a cualquier mujer. A mis 29 años me acaban de diagnosticar cáncer de mama. Una noticia que ninguna mujer quiere recibir y que indudablemente no es fácil”, aseguró.

Hernández explicó que desde que cumplió los 15 años le han salido dos masas en sus mamas, pero que fue hasta hace poco cuando le diagnosticaron la enfermedad.

“A mis 15 años yo tuve un fibroadenoma en el seno derecho, en la mama. El médico lo sacó y lo envió a patología y efectivamente salió benigno, no hubo problema”, dijo.

Desde ahí continuó con visita periódica al médico y hace tres años le descubrieron otra masa. Sin embargo, aseguró, los doctores le dijeron que no debía preocuparse y que siguiera en control cada dos meses.

“Iba al médico cada dos meses, me decía que no era nada grave, me recetaban solo vitamina E. Pero hoy sé que la vitamina E no sirve para nada. Lo supe tres años después, cuando hablé con expertos. Importantísimo que su médico les ponga atención. Y si no, cambien de médico. Vayan con alguien que les haga biopsia. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede diagnosticar a tiempo”, explicó Hernández en su momento.