Uno de esos novedosos tratamientos es el de las pruebas de anticuerpos. “Según estudios chinos, parece que el anticuerpo que se produce en una persona que ya ha estado expuesta a la enfermedad es efectivo en la defensa contra el virus. Sin embargo, todavía no lo sabemos con certeza”, manifestó el médico Julio Delgado.

Los esfuerzos no solo se concentran en reconocer nuevos casos de personas infectadas, también se buscan tratamientos que sean efectivos para contener de alguna forma la velocidad de propagación y opciones para curar a quienes ya han sido contagiados.

Se trata del patólogo y epidemiólogo Julio Delgado, quien desde 2006 es el director médico del laboratorio Arup (Associated Regional and University Pathologists) de la Universidad de Utah. Solo allí se realizan más de cinco mil pruebas al día para detectar el Covid-19, más del doble de las que se practican en Colombia en 24 horas.

De qué se trata

Las pruebas de serología, más conocidas como pruebas de anticuerpos, buscan en los pacientes proteínas en el sistema inmunitario o anticuerpos, con el fin de determinar si esta persona estuvo expuesta al virus y desarrolló defensas. Se hace a través de una muestra de sangre.

Este tipo de pruebas tienen dos objetivos principales: primero detectar si el paciente tiene o tuvo la enfermedad y segundo conocer si la persona tiene anticuerpos contra el virus, lo que significaría que tiene algún grado de inmunidad.

Aunque los expertos no han confirmado qué tan efectivos son estos anticuerpos, ni cuánto duran, ni la fuerza que tienen para contener la pandemia, el doctor Delgado aseguró que en estos momentos se trabaja para reconocer si “los anticuerpos que se producen contra este coronavirus son protectores”.

Uno de los primeros tratamientos con anticuerpos es el del plasma convaleciente, en el cual se toman los anticuerpos de un paciente ya recuperado y se le traspasan a una persona enferma. La idea es que ayuden a combatir el coronavirus dentro del cuerpo del paciente contaminado. "Esta técnica se está usando en tratamientos de casos con enfermedad severa ", indicó Delgado.

Parte del plan para reiniciar la vida

Nueva York, uno de los lugares del planeta más afectados por el Covid-19, con cerca de 103 mil casos y casi siete mil muertos, ha desarrollado sus propias pruebas de anticuerpos, con el fin de que las personas puedan regresar a su vida normal.

Según lo que explican medios internacionales como CNN, estas pruebas buscan determinar la capacidad de las personas de volver al trabajo, gracias a su “nivel de protección” o de supuesta inmunidad.

“Nueva York ha desarrollado su propio régimen de prueba de anticuerpos, aprobado por su departamento de salud para su uso dentro del estado, y está trabajando con la FDA para llevarlo a escala”, explicó en sus redes sociales el gobernador Andrew Cuomo.

No obstante, no se conoce la efectividad del “nivel de protección de alguien ni qué tan precisas son las pruebas”, expuso CNN en su informe.

Por el momento, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ninguna prueba de anticuerpos para el coronavirus. Sin embargo, autorizó su ‘uso de emergencia’. Esto facilita a los laboratorios la fabricación y distribución de pruebas de anticuerpos. Se estima que ya hay más de 70 desarrolladores que han presentado sus pruebas.

Finalmente, el médico santandereano Julio Delgado expresó que una de los aspectos más importantes que tienen estas pruebas es “identificar cuánta gente ha sido infectada. Muchas personas no presentaron síntomas y otros tuvieron síntomas muy leves y no acudieron a hospitales”. Esto permitirá conocer cuál es la expansión real del virus, pues, en principio, logra detectar quiénes han estado expuestos a la enfermedad, a pesar de no haber presentado ningún síntoma o tener síntomas muy leves.