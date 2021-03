EN LA FOSCAL

Para el médico cirujano Héctor Julio Meléndez Flórez, quien recibió la primera dosis contra la COVID-19 en la Foscal Internacional, “estas vacunas son herramientas que nos permiten defendernos de la mejor manera si contraemos el virus, por lo que igual se debe seguir usando las medidas de protección para prevenir el contagio”.

Ratificó que, tras recibir la primera dosis, “me he sentido muy bien y por supuesto celebro que esté reaccionando bien ante la vacuna”.

EN EL HUS

Efraín Valenzuela Muñoz, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del HUS, informó que se encuentra en perfecto estado de salud, tras ser el primer santandereano en vacunarse contra la COVID-19: “Gracias a Dios y al personal médico del Hospital, mi proceso va bien. Aprovecho la oportunidad que me da Vanguardia para recordar que estar vacunados no significa que no debemos seguir llevando a cabo las medidas de protección. Hay que continuar con el autocuidado”.

EN EL HOSPITAL DEL NORTE

La enfermera profesional Juliana Chávez Gómez, quien fue la primera en recibir la dosis de la COVID-19 en el Hospital Local del Norte, celebró que su experiencia con la vacunación, a fecha de hoy, es positiva.

“Si bien este tipo de dosis suelen dejar reacciones como dolor en el lugar de inyección, fatiga y dolor de cabeza, doy fe de que a mí no me pasó nada más grave que el ‘pinchazo’. Por fortuna no tuve efectos tales como dolores musculares ni escalofríos o fiebre durante los primeros días”.