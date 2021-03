“Iba camino al trabajo pero se me hizo un poco tarde, por ello decidí pedir un servicio a una de las aplicaciones de transporte que trabajan en la ciudad, que uso habitualmente”. Así comienza el relato de esta joven, de quien por seguridad no se revelará su identidad.

Según cuenta, el vehículo la recogió en el sector de la clínica Foscal en Floridablanca y se dirigía hacia la Universidad Industrial de Santander, UIS. En el recorrido, el hombre intentó tocarle las piernas. Al percatarse, la mujer intentó distraerlo poniéndole tema de conversación.

“Yo sentí que él me estaba mirando mucho las piernas, me estaba escaneando y me sentí incómoda. Sin embargo, no le presté atención y seguí escuchando música”, cuenta.

La mujer explica que “el hombre tenía la mano en la palanca y al mismo tiempo estiraba los dedos para tocarme la pierna. Cuando yo sentí lo miré fijamente como tratando de decirle ¿Qué está haciendo? El me miró de reojo y levantó la mano”.

Minutos más tarde, el hombre intentó seguir irrespetando a la joven. “Al quitar mi pierna lo que hizo fue tratar de tener contacto físico conmigo y con el codo me empezó a rozar el brazo. Yo no sabía qué hacer, me puse nerviosa. Lo único que se me ocurrió fue hacerle charla para entretenerlo. Él me siguió la conversación. Todo el camino lo entretuve hablándole”, recuerda la mujer.

“En el momento no le reclamé porque estaba llena de nervios, uno no sabe cómo actuar en ese tipo de situaciones. Mi reacción solo fue entretenerlo con una conversación y no que tuviera tiempo de pensar en hacerme algo”, agrega.

Al terminar el viaje, la mujer inmediatamente alertó de la situación a los directivos de la aplicación, quienes también se pronunciaron sobre el hecho.

“Ellos me contactaron y me comentaron que habían bloqueado al conductor. Me aseguraron que no va a trabajar más con ellos”.

Según la aplicación de transporte no es la primera vez que este conductor recibe este tipo de denuncias por acoso. Tres mujeres más ya lo habían puesto en evidencia, pero la aplicación no había tomado cartas en el asunto, más allá de un llamado de atención.

“Me preocupa que este sujeto pueda seguir trabajando en otras aplicaciones de transporte y que siga haciendo lo mismo con otras mujeres”.