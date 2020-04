Mujer en Santander esperó durante dos semanas los resultados de la prueba de Covid-19

Encerrada en una habitación desde hace dos semanas, con dificultad para respirar; la comida se la dejan en la puerta y luego con todo el protocolo, lava los platos y los desinfecta con jabón y alcohol para dejarlos de nuevo afuera, en una silla donde sus familiares, usando guantes y tapabocas, los recogen... Así pasa sus días Angélica Blanco, una periodista santandereana, mientras espera los resultados de la prueba de Covid-19 que le realizaron el 19 de abril.

Ese encierro se suma a la angustia de residir con tres personas de alto riesgo: su abuelito de 83 años, su papá, de 52, paciente diabético; y su mamá de 52, quien sufre de Epoc, una enfermedad pulmonar... Ese es quizá el drama que viven decenas de pacientes con sospechosa de Covid-19 en el país.

Los síntomas

Lo que para Angélica empezó como una gripa, ya va en diagnóstico de bronquitis, pero los resultados del coronavirus nada que llegan.

Empezó a sentir síntomas el tres de abril, “tuve una mejoría entre el 12 y 16, pero el 16 empezó una dificultad respiratoria muy fuerte, tanto que no podía ni dormir, me tocaba sentada literalmente.

“Cuando empecé a sentir eso me preocupé (...) Tomé la decisión de llamar a la línea de la Gobernación y me pasaron a la etapa de caso sospechoso, me mandaron a realizar prueba el mismo 16 pero me la tomaron hasta el domingo 19 en casa”.

Desde entonces sigue aislada, con la incertidumbre de no saber si su prueba es positiva o negativa; y con los síntomas aún presentes. “Durante todos estos días me seguí sintiendo mal, me tocó ir a urgencias hace tres porque ya no podía respirar, me tocaba todo el día sentada, no podía dormir”.

El diagnóstico, hasta el momento: bronquitis, “allá (en la EPS) me dicen que no saben si es Covid porque además las pruebas no han llegado. Me mandaron unos medicamentos pero he seguido sintiendo la dificultad respiratoria. El médico me ordenó no salir de mi habitación hasta dentro de 14 días, termino aislamiento el 7 de mayo.

“Con mi médico llegamos a la conclusión que de ser positivo, el único contacto que he tenido con alguien distinto a mi casa, es con una prima que trabaja en una clínica y ella está sintiendo esos síntomas pero la prueba tampoco le ha llegado, se la realizaron el 20 de abril.

Nadie le da razón de los resultados

Lo peor del caso es que nadie le explica el porqué de la demora, “no me han dado respuestas, llamo a la Gobernación y me envían a la EPS, la EPS al Ministerio y el Ministerio de nuevo a la EPS, se están tirando una papa caliente horrible, eso debe estar pasando con todo el mundo”, aunque en un comienzo le manifestaron que tendría los resultados en un periodo de tres a ocho días, máximo... Ya van dos semanas.

“Cuánta gente debe estar pasando por lo mismo, que pueda que sean positivos y su familia esté pasando por la misma situación y sean asintomáticos. Afortunadamente mis papás y mi abuelo no han tenido síntomas, pero la pelea mía con la EPS es que no todas las personas tienen síntomas.

“Además, esto es una carga emocional grande, yo ya llevo 14 días de estar encerrada en una habitación, no puedo casi ni moverme por la dificultad respiratoria, el llamado es a que entreguen las pruebas a tiempo, además de poder salvar vidas se pueden prevenir contagios.

Hay algo rescatable en este proceso y es que, según Angélica, “la EPS y la Secretaría sí han estado muy pendientes, me llaman todos los días a preguntarme por los síntomas”... Pero ella solo espera un resultado que la saque de esta incertidumbre.

¿Qué dice la Eps?

La respuesta que le dan a Angélica es que “por este filtro solo se escalan los casos para que la Secretaria de Salud tomen las muestras que, ya ellos tienen los resultados y a veces envían los resultados vía correo.

“Por esta línea se escalan los trámites para que la visiten en la casa y tomen la muestra, la información del resultado no la tenemos, los que se encargan de eso como tal son los de la Secretaría de Salud”.

¿Qué dice la Supersalud?

Tras realizar la denuncia a través de sus redes sociales, la noche de este lunes Angélica fue contactada por la Supersalud, “me tomaron los datos, las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) mía y de mi prima, pero que van a seguir averiguando el caso, que hacen escala para averiguar directamente con la EPS”.

El resultado

Tras denunciar el caso, la mañana de este martes por fin recibió el resultado: Negativo, por fortuna.