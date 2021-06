Mujer exige condena para hombre que le prendió fuego

“Solo estoy pidiendo que me ayuden, que lo condenen. Tantas mujeres que se quedan calladas y yo que pude hablar no me quieren escuchar. Tengo miedo de que me mate, que mate a mi hijo. A él lo capturaron en 2018. Le abrieron tres procesos, pero solo uno ya fue juzgado, el de violencia intrafamiliar”, sostuvo.

Según la Fundación Feminicidios Colombia, al menos entre 2018 y 2020 unas 709 mujeres fueron víctimas de feminicidios en el país.

Así empezó la historia...

La mujer de 47 años de edad dice que conoció a este hombre en 2017. Se intercambiaron números telefónicos y empezaron a salir. Al poco tiempo formalizaron la relación y se fueron a convivir a los seis meses.

“Cuando empezamos a vivir juntos, él prácticamente me puso un guardaespaldas que me llevaba y me traía en una moto. No me podía ir a ningún otro lado. Cuando llegaba a la casa siempre me abría la cartera y me quitaba lo que cobraba por mi trabajo. Empezamos a tener inconvenientes porque me quitaba el dinero y yo tenía a mi mamá enferma de cáncer”, recordó.

Las discusiones y los problemas se volvieron el ‘pan de cada día’. Cuando ella le cuestionaba sobre su comportamiento, él actuaba de forma grosera y ofensiva; incluso en dos ocasiones le pegó dos cachetadas.

“Cuando eso pasó yo empecé a decirle que termináramos la relación porque nunca nadie me había golpeado, ni mis papás y yo no podía permitir eso. Él me dijo que si terminábamos la relación me mataba o se mataba. Yo, la verdad, jamás en la vida me imaginé que me fuera a pasar esto”, precisó.

La mujer aseveró que el nivel de violencia fue incrementando. Le llegaba al trabajo armado, la vigilaba, le quitó el celular para que no tuviera comunicación con nadie y hasta llegó a encerrarla en varias ocasiones en una habitación y no la dejaba salir por días.

Una noche trágica

“Un día me llegó en la noche al apartamento. Cuando le abrí la puerta me agarró por el cabello, me subió por las escaleras, me tiró en la cama, se me subió encima, me pegaba cachetadas, tenía un cuchillo y me lo puso en el cuello. En medio de todo, me dijo que hasta ahí íbamos a llegar nosotros dos, porque él me iba a matar, porque yo no iba a ser de más nadie”, relató.

En medio del descontrol, él salió y entró varias veces de la habitación. La última vez, lo hizo con una botella de alcohol y una mechera.

“Me roció alcohol y me prendió. El cabello se me quemó y la candela me bajó hasta el pecho. Fui trasladada a un hospital en Bucaramanga porque las heridas fueron muy graves. Allí estuve casi mes y medio. El día de los hechos mi hijo no estaba porque se había ido de viaje. Yo creo que él sabía eso y aprovechó para hacer todo lo que hizo”, recordó.

Por la mente de esta mujer no deja de pasar ese momento angustioso en el que se lanzó al piso y pedía con clemencia ayuda. No quería morir de esa manera. Sin embargo, él cogió la sabana y se la puso en la boca para callarla. Allí le dijo que no quería volver a caer en una cárcel, un comentario que la dejó aún más agonizante porque desconocía su pasado judicial.