Según narró, la tienda de alquileres le dio un plazo de tres días para devolver el traje, pues otra novia espera casarse con el mismo vestido. Es decir que la prenda deberá ser devuelta este jueves en las mismas condiciones en las que le fue alquilado.

“Yo fui hoy miércoles a la tienda y les conté lo que había pasado. Me dijeron que si no aparecía debía pagar $3 millones porque ya hay otra novia esperando por él”, agregó Arias Prada.

¿Qué dice el motociclista?

Óscar Hernández, el motociclista que recogió el traje, indicó que se trató de un incidente y que tan pronto se percató de la pérdida, se devolvió a recuperarlo pero no lo encontró.

“Eran las 7:00 p.m., yo llevaba el vestido en la parte de atrás, en una bolsa negra muy grande. En una curva se me cayó y yo no me di cuenta. Luego me avisaron y cuando di la vuelta, ya no estaba”, relató el hombre.