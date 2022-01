Durante las primeras semanas de 2022, cinco mujeres han denunciado presuntas agresiones sexuales por parte de conductores que prestan servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Bucaramanga, a través de las diferentes plataformas digitales que se han habilitado para este fin.

Si bien, Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, no entregó detalles de dichos casos, aseguró que cada uno de los relatos se logró conocer porque ellas mismas llamaron a la línea departamental ‘Siempre Mujeres Valientes’ 607 691 0980.

“Las mujeres estamos corriendo peligro en el momento en que llamamos carros particulares por medio de plataformas para que nos lleven a los sitios a donde nos vamos a trasladar. Hemos atendido cinco casos, uno específicamente es abuso sexual, acceso carnal violento”, reveló.

Frente a esta alarmante situación, la funcionaria no dudó en llamar la atención de todas las mujeres que solicitan servicio a través de estas plataformas que, como bien se sabe, no se encuentran regidas por la Superintendencia de Transporte.

“Al no encontrarse reglamentadas no podemos hacerle un seguimiento y eso, precisamente, facilita que se cometan actos ilícitos y abusivos en contra de las mujeres. Es muy importante, ante cualquier caso, denunciar. Pero esa denuncia en la que hubo acceso carnal violento es la más preocupante, sin embargo tenemos que reconocer que no hay manera de hacerle seguimiento”, aseveró Blanco.

De acuerdo con un rápido sondeo, la gran mayoría de mujeres utilizan estas aplicaciones porque suelen ser mucho más económicas que un servicio de taxi. Eso sí, no dudan en afirmar que en algún momento se han sentido intimidadas por comentarios, insinuaciones o expresiones “salidas de tono” por parte de quienes están frente al volante.

“Un día me subí a un carro y este hombre cogió el camino más largo y oscuro. Al sentirme en peligro llamé a un amigo y le dije por dónde iba. En un momento colgué y esta persona me dijo que por qué tanto miedo y me tocó la pierna. Fue horrible, pero creo que me salvó la llamada”, dijo una mujer.

Otras denuncias

A través de la línea departamental ‘Siempre Mujeres Valientes’, durante los primeros 14 días de enero, también otras 17 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar y 15 más delitos sexuales.

Para la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género es muy importante que se sigan aumentado las denuncias, ya que de esta manera se puede salvaguardar la vida de cada una de las víctimas y mitigar los feminicidios.

“En el 2021 logramos mitigar este índice en un -72,73%. Según estadísticas de la Fiscalía en 2020 se presentaron 11 feminicidios y, en 2021, tres”, anotó.