Justo en ese momento apareció el “¿por qué?”, pero luego entendió en realidad que era el “¿para qué?”, pues supo que todo lo que llega a la vida tiene un propósito y que todo pasa por algo.

“Yo decía que no me podía morir. Mi hijo apenas tenía diez años, me necesitaba”, recuerda Belkis.

Pero no fue nada fácil, como ella misma lo dice. Al ‘descarado’ cáncer no le importa quién o como sea la persona, él llega en el momento menos esperado. En su caso, apareció justo cuando su pasión por la natación con aletas se convertía en una disciplina cuyo amor crecía cada día. Quería fortalecerse, quería mejorar, quería lograr nuevas marcas y representar a Santander a nivel nacional. No se pudo. Todavía no se ha podido, pues aunque logró vencerlo, las cicatrices que dejó en su cuerpo han complicado las cosas.

A aquél descortés, que muchos consideran sinónimo de muerte, Belkis no lo odia. Es más, dice que se siente agradecida, pues logró reencontrarse y eliminar todo aquello que no la hacía crecer. Hoy, se siente mejor persona, mejor mujer, y ha jurado no volverle a dar la oportunidad de vivir en su cuerpo. “Es hermoso decir que lo vencí”, expresa emocionada.