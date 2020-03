Estamos hablando de mensajes que se difunden sobre supuestos beneficios del Gobierno Nacional, acciones que están tomando las diferentes entidades del sector público y privado, alarmantes cifras de contagiados no confirmados, y muchos datos más que, sin duda, hoy le roban la atención a la población. Aquí también hablamos de información que lo puede convertir en víctima de fraude.

Expertos en la materia, aseguran que esto último lo único que va a lograr es que la gente salga despavorida a comprarlos sin control y, al final, no les va a prestar ningún beneficio.

El Ministerio de Salud confirmó que no es cierto que exista una vacuna o medicamento que cure el Coronavirus COVID-19.

Tenga cuidado: Bancolombia no envía mensajes de texto para desbloquear claves.

El Ministerio, a través de sus canales oficiales de información, ha denunciado esta situación y le pide a la ciudadanía no abrirlo, ni hacer la descarga ya que la verdadera intención es robar información personal del dispositivo.

Las Fuerzas Militares desmintieron, a través de su cuenta de Twitter, este mensaje que también circula por WhatsApp. De hecho, no se originó en este país.

Se trata de un mensaje malicioso que se replica por mensajería instantánea indica que se están regalando gigas de navegación para cualquier operador. Al finalizar se agrega un enlace que lleva al usuario a que se conecte, sin que se dé cuenta, a varias páginas sospechosas donde puede llegar a comprometer información la información guardada en el dispositivo.

En caso de tener alguna duda técnica el Ministerio de la TIC pide comunicarse al 01 8000 910742, opción 3.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, en Vanguardia chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre Coronavirus COVID-19 que esté circulando a través de las diferentes redes sociales o por Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com

También pueden comunicarse a la línea telefónica 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.