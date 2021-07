El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció que no permitirá obras en este parque, por su valor ambiental.

“Di orden de sellar la obra que no tiene los permisos. También les digo que hay una línea jurídica, donde esperamos que un juez se pronuncie, para que realmente este predio sea restituido como bien público para beneficio de todos los bumangueses”, dijo Cárdenas.

El mandatario explicó que está trabajando con el equipo jurídico de la Alcaldía para revisar las alternativas que tiene la administración municipal para que el predio vuelva a ser de la ciudad.

“Con el equipo jurídico y técnico buscamos acciones y la mejor alternativa para que se detenga la obra y no se siga cometiendo este daño. Debe primar siempre el bien colectivo y no el interés individual o particular. Están dañando el medioambiente urbano. Debemos estar atentos”, indicó.

La comunidad, que se opone a la futura construcción de canchas sintéticas en esa zona, denunció el inicio de la obra en el lote que administra la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, Smpb.

“Llegó maquinaría a eso del mediodía. El encargado dijo que estaba haciendo una limpieza. Con los vecinos llamamos a concejales y a autoridades. En ese momento dijeron que estaban haciendo una remoción de tierra. Una funcionaria de la CDMB aseguró que estaban afectando la capa superficial y no encontraron los permisos de planeación ni de curaduría para intervenir”, indicó Diego Torres, vecino del Parque.

La comunidad afirma que el predio en donde se va a realizar la obra es público por lo que una empresa privada no debería intervenir este terreno.

“El arrendatario dijo que la Sociedad de Mejoras Públicas le dijo que el predio es privado y por eso podía intervenirlo. El señor llegó con el contrato de arrendamiento de la zona y con eso creyó que era suficiente. Pero no vino nadie de la Sociedad. Nosotros no sabemos nunca a qué atenernos con ellos, hacen y deshacen con el parque”, dijo Torres.

Fuentes en la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, aseguraron a Vanguardia que fueron al predio para vigilar la intervención y que efectivamente encontraron que hacía falta algunos permisos.

El profesional de la Cdmb verificó qué especies se iban a talar, para iniciar el proceso de los permisos de poda y tala.

Se espera que antes de que termine la semana el permiso sea otorgado para la tala de algunas especies de la zona.

Por el momento, la preocupación de la comunidad tiene que ver con que dicha intervención pase desapercibida y los bumangueses pierdan otro espacio de zonas verdes.

“Ellos creen que la ciudad no está pendiente. Que no hay quien se apersone del parque. Y de pronto si esto pasa desapercibido pueden hacer lo que quieran. Necesitamos que toda Bucaramanga esté pendiente de lo que le quieren hacer a este Parque”, expuso el ciudadano.