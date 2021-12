“No sé darme a medias tintas”: Lolita

La artista española Lolita Flores afirma que no sabe actuar o cantar “a medias tintas”, y pone el corazón en todo lo que hace, sea en la música, el cine o la televisión, de ahí el nombre de su gira ‘Todo de mí’, que concluye hoy en República Dominicana.

“No sé darme a medias tintas, ni cuando estoy en un programa de televisión, o en una serie o en una película o lo que sea, lo tengo que hacer con el corazón porque, si no, se me nota mucho y no sé mentir en ese sentido”, dijo Lolita en una entrevista con Efe en Santo Domingo.

El recital de hoy en Santo Domingo es el cierre a una gira de 12 días, parte del tour ‘Todo de mí’ que, previamente, la ha llevado a San Juan de Puerto Rico y a Miami, Estados Unidos.

Un espectáculo para el que la artista tiene preparada “alguna sorpresa” además de sus éxitos de siempre, como ‘No renunciaré’, ‘Sarandonga’, ‘Amor, amor’ y ‘Estúpido’.

También hará un pequeño homenaje a su madre, Lola Flores, a su padre, Antonio ‘El Pescaílla’, y su hermano, Antonio Flores, según avanzó.

El vínculo de Lolita con el público americano, el que la ha “hecho grande”, tiene los mismos años que su carrera musical.

Después de 46 años viniendo a América Latina “siguen sabiéndose mis canciones, están creciendo conmigo (...) Siguen queriendo a Lolita, siguen admirando a Lolita y siguen queriendo que yo les cante las mismas canciones que llevo cantando un montón de tiempo, y siguen pidiéndome, me siguen llenado los teatros, y eso para mí es un orgullo muy grande, grandísimo”.

Mujer todoterreno, la artista cuenta su frenética actividad durante los últimos años compaginando teatro, televisión y cine, a lo que ha sumado la creación de su productora teatral, Lerele.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, “dije no, ya está. No tienes veinte años, tienes que mirar un poco por ti. Prefiero tener salud y poder disfrutar más de los míos”.

“Es el momento de “dedicarme a estar más tiempo en mi casa, a estar más pendiente de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, poder irme a estar con mi hermana en su casa, disfrutar de ella, disfrutar de mis amigos, poder ir a un cine, a un teatro... No llegar a mi casa reventada y estar dos días. Voy cumpliendo años y voy necesitando más el afecto de mi gente. A eso es a lo que me ha llevado la pandemia, a ser más camarilla con mi gente”.

En su Instagram, que ella misma maneja, al igual que su cuenta de Facebook, anunciaba lo que iba a hacer las Américas así: “Me voy a América a cantaros con la mitad del corazón porque la otra mitad la he dejado en España con mis hijos y mi familia”, pero siempre “con el alma y con las entrañas, porque es como sé hacerlo. No sé hacerlo de otra manera”.