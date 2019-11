El Alcalde (D) de Bucaramanga, Manuel Azuero, aseguró que “no habrá restaurantes, ni cafeterías, ni locales comerciales, ni parqueaderos, ni baños. No se harán edificaciones. Inicialmente contemplamos unos juegos infantiles y gimnasios, pero la autoridad ambiental no los aprobó. No se talará ningún árbol. Inicialmente contemplamos la construcción de unas estructuras, que hasta la fecha no han sido avaladas, como baterías sanitarias y un aula ambiental. Al quitar estos componentes del proyecto, no se requiere talar ni un solo árbol.

“Queremos que este parque sirva para concientizar a los bumangueses sobre la importancia de proteger los Cerros Orientales, para la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad. Buscamos que sea una reserva natural para siempre”, indicó el funcionario.

“Sin licencia ambiental”

Vanguardia habló Martín Camilo Carvajal, director de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, quien aseguró que la Alcaldía de Bucaramanga solo ha cumplido uno de los dos trámites que debe hacer para poder intervenir los Cerros Orientales.

Carvajal explicó que “la primera solicitud que recibimos en la Corporación fue para que se hiciera un cambio de zonificación de seis hectáreas de los Cerros Orientales. Después de un análisis técnico que realizamos, finalmente dicho cambio se hizo en cerca de una sola hectárea. Evaluamos si las áreas en las que se solicitaba dicho cambio de zonificación podían tener ese reconocimiento para uso de senderos, y que no fuera a generar inconvenientes con los objetivos de área protegida.

“Cuando se hizo el cambio de zonificación, en ese momento se le dijo al Municipio que en futuro, si se iba a realizar cualquier proyecto dentro del área de reserva, se debía contemplar también los permisos y licencias a que hubiera lugar. Hasta el momento la Alcaldía de Bucaramanga no ha radicado la solicitud de dicho licenciamiento, y es algo que tienen que hacer para poder intervenir la zona protegida”, señaló el funcionario.

Al respecto, el Alcalde (D) de Bucaramanga acotó que “no hemos radicado este trámite, porque estamos esperando a que la Corporación conteste unas inquietudes que tenemos sobre el mantenimiento de los senderos”.

Pero el Director de la Cdmb sostiene que “ellos (Municipio) lo que radicaron fue una documentación, para que revisemos si el proyecto se adecúa a los lineamientos de uso del plan de zonificación o no, pero esto es distinto al trámite de licencia, que se debe hacer si quieren intervenir la reserva”.

Azuero fue claro y aseguró que el área de protección no será tocada, hasta tanto no exista un aval. “El Municipio respeta totalmente el ejercicio de la autoridad ambiental en el área protegida, porque nuestro objetivo no es solamente terminar el proyecto, si no hacerlo con las mejores condiciones para el medio ambiente. Esto no es un Panachi, ni un Santísimo, es un parque que busca proteger el bosque”, dijo la primera autoridad de la capital de Santander.

El proyecto avanza

Mientras se resuelve lo de la intervención en el área protegida, la Alcaldía de Bucaramanga avanza en las obras que se contemplaron en terrenos urbanos y por fuera de dicha reserva natural. El proyecto tiene un 16% de progreso.

Así se vería el acceso que quedaría en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.