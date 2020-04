¡No siga el juego! Las noticias falsas solo causan confusión y caos

Las autoridades locales y la Presidencia de la República confirmaron que no es cierto lo consignado en las piezas. Esta información no es oficial.

Carolina Barajas Ochoa, administradora de la Oficina del Sisbén en Piedecuesta, aclaró que estos mensajes solo buscan engañar a la población. No obstante, explicó que el Sisbén es una base de datos que identifica a la población más vulnerable del municipio, pero no realiza entrega de ayudas humanitarias o dinero.

Ante la inquietud que se despertó entre los habitantes de Piedecuesta por la entrega de un supuesto bono de $160.000 para los inscritos en el Sisbén, como ayuda humanitaria por la crisis del Coronavirus, la Alcaldía de Piedecuesta denunció que esta información no es veraz; por tanto, solo busca desorientar, generar falsas expectativas y exponer a la gente a un manejo inadecuado de sus datos personales.

A través de una cadena de WhatsApp, los habitantes de Bucaramanga fueron convocados para que se registraran a través de una plataforma virtual, para obtener ayudas humanitarias.

La Administración Municipal, a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, desmintió esta información. En el comunicado oficial se advierte que el “Bono de sostenimiento para emprendedores”, por valor de $1.110.000, para garantizar presuntamente sustento de trabajadores independientes, es falso.

Las autoridades lograron detectar que quienes reciben el mensaje de texto, son motivados a acceder a un vínculo que los conduce a un portal falso de Davivienda para que proporcionen los datos personales.

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede verificar las fuentes oficiales.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.

DATO: En la página web www.coronaviruscolombia.gov.co, las personas pueden denunciar o preguntar sobre cualquier noticia o cadena relacionada con anuncios alrededor de la emergencia por COVID-19. El Centro Cibernético de la Policía ha identificado 72 noticias falsas, así como más de 200 páginas dedicadas a realizar amenazas informáticas.