No va más el convenio UIS-AMB que buscaba terreno para un relleno

El Carrasco tiene permitida la recepción y disposición de basuras hasta el próximo 20 de noviembre. A tres meses de cumplirse este plazo, Vanguardia conoció que se truncó la búsqueda iniciada para definir un terreno apto para el nuevo relleno sanitario regional.

A pesar de los acercamientos realizados con las comunidades, las autoridades señalan que no fue posible llevar a cabo la tercera y última fase de este proyecto, que consistía en ingresar a predios privados para determinar con exactitud el lote que podría servir.

Para ejecutar dicho trabajo el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Universidad Industrial de Santander, UIS, firmaron un convenio por cerca de $2.600 millones.

La investigación referida se puso en marcha en junio de 2019, y se esperaba conocer sus resultados en marzo de 2020, según lo anunciado en principio. Ayer se confirmó que dicha iniciativa no va más y se dará por terminada de forma inconclusa.

Es preciso informar que la idea de hacer dicha investigación surgió luego del derrumbe de residuos que ocurrió en octubre de 2018 en El Carrasco. La justicia ordenó gestiones para identificar un terreno apto para un nuevo relleno, debido al riesgo de colapso existente en El Carrasco.

Se debe aclarar que, tanto AMB como la UIS participaron como entidades de apoyo para buscar una solución al problema.

Samuel Jaimes Botía, director General del AMB, confirmó a Vanguardia que “El convenio va a ser liquidado, por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga”

“Nosotros, y así también lo manifestó la UIS, no vamos a entrar en discusión con las comunidades. Sin embargo, es importante que la ciudadanía comprenda que se trata de un problema que nos compete a todos”, indicó el funcionario.

¿Qué pasará con el dinero invertido en el convenio? ¿Cuáles son los beneficios para los santandereanos luego de la inversión realizada? Teniendo en cuenta el inminente cierre de El Carrasco, ¿cual es el paso a seguir?

Jaimes Botía explicó que “el dinero correspondiente a lo que no se ha ejecutado regresará al Área Metropolitana. Aún no se conoce el valor de estos recursos, porque todavía no se ha hecho formalmente la liquidación del convenio.

“Vamos a revisar qué información o datos nos deja este estudio. Posiblemente se puede ver en qué veredas se podría trabajar el aprovechamiento de residuos como el compostaje por ejemplo, o zonas en donde se podrían adecuar estaciones de transferencia (en donde los residuos son acumulados y luego transportados hasta un relleno)”, agregó el Director del AMB.

El funcionario dijo que el paso a seguir es volver a convocar a los gobiernos municipales de los 16 municipios que disponen sus desechos en El Carrasco y a las autoridades competentes, para articular ideas y esfuerzos que permitan hallar una solución definitiva que remplace tal relleno sanitario de Bucaramanga.