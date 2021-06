Hace unos días el Gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación, emitió orientaciones a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para el regreso a las aulas de clase.

Esto quiere decir que una vez finalice el periodo de vacaciones de mitad de año los docentes deberán retornar a las aulas y dar sus clases en la presencialidad.

En ese sentido, la Secretaría de Educación de Bucaramanga indicó que acata el regreso a clase en las aulas el próximo martes 6 de julio, argumentando que para esta modalidad se han garantizado los recursos para realizar actividades de aseo y desinfección y el suministro de protección personal y bioseguridad a la comunidad educativa.

En Floridablanca, la Secretaría de Educación también emitió una circular con recomendaciones a tener en cuenta para el regreso a clases presenciales en el segundo semestre del 2021.

En el documento se señala que “durante la semana del 6 al 9 de julio se deben iniciar clases presenciales y adelantar las actividades de planeación, carga académica, revisión de espacios y organización de todo el proceso a desarrollar durante el semestre”.

Para el caso de Piedecuesta, Adela Silva, secretaria de Educación indicó que de acuerdo con el calendario escolar y con las directrices del gobierno nacional, el 6 de julio se tiene previsto el regreso a la presencialidad.

“El municipio ha venido haciendo un alistamiento en todos los establecimientos educativos, hoy estamos listos para entrar, sin embargo el ‘pero’ de esta decisión es el estado de pandemia en el departamento. Si invocamos primero la vida en ese sentido las entidades sanitarias tendrán que emitir un comunicado a los secretarios de educación argumentando que no estarían las condiciones para el regreso”, señaló.

Negativa de los docentes

Desde el Sindicato de Educadores de Santander, SES, manifestaron que “no vamos a retornar a clases presenciales ni el 6 de julio como dice Bucaramanga, ni el 12 como lo plantea el departamento ni el 15 de julio, fecha que da el Ministerio de Educación”.

En palabras de Mauricio Martínez, secretario de Comunicaciones del SES, “este no es un problema solo de decir que vacunamos a los maestros y ya. Estamos en el pico más alto, no hay medicamentos, no hay Ucis, no hay personal de salud, no tenemos ni un buen seguro médico. No vamos a volver y a exponer a nuestras familias y a las familias de todo el personal que labora en los colegios hasta que no se garanticen todas las condiciones”.

Fecode, por su parte, estableció que “los docentes de Colombia, fieles al compromiso y la vocación con la educación de nuestros estudiantes, estamos listos para regresar a la presencialidad en las escuelas, le preguntamos al gobierno ¿están listas las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, elementos e insumos de bioseguridad, personal de servicios generales, administrativos y de vigilancia que garanticen la vida y la salud de las comunidades educativas, incluido el cumplimiento de los esquemas de vacunación de los docentes?”.

Según cifras entregadas por el SES a la fecha 98 educadores han fallecido en Santander por la pandemia.

“El llamado es a que los padres de familia no envíen sus hijos al colegio. Que sepa la autoridad educativa que no vamos a volver en presencialidad mientras no hayan todas las garantías de retorno y un acuerdo en donde se establezca que el Gobierno sea el responsable de los contagios, que se complete el esquema de vacunación, que tengamos garantizada ARL y que se garanticen las adecuaciones físicas, de ventilación y los elementos de bioseguridad para lo que queda del año lectivo. Mientras no se aclaren esas condiciones no regresamos”.

Frente a la sanción por no regresar, con recortes en el salario, Martínez señaló que tienen herramientas para enfrentar jurídicamente al Ministerio.

Los padres de familia tienen la última palabra

Según Fecode, los gobiernos escolares de las instituciones educativas, conjuntamente con los padres de familia, luego de una rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula regular, autónoma y responsablemente serán quienes tomen las decisiones correspondientes.

Así mismo, establecieron que “de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país, en la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro. Se propone la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que junto al gobierno evalúen este aspecto, teniendo en cuenta situaciones como: la ocupación de camas UCI, capacidad de respuesta de los sistemas de salud y los índices de contagio en cada una de las regiones del país”.