Ocurrieron 1.005 riñas y 1.241 alteraciones de la convivencia en Bucaramanga

Durante el pasado fin de semana festivo en Bucaramanga se registraron 1.005 riñas y otros 1.241 hechos que alteraron la tranquilidad de los vecindarios. Además se sorprendieron en flagrancia a 204 personas consumiendo drogas alucinógenas a la intemperie, en su mayoría menores de edad.

El balance fue entregado por el propio Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, Brigadier General Luis Ernesto García Hernández.

Según él, los casos de intolerancia siguen en aumento. De hecho, durante el fin de semana que concluyó se recibieron 22.390 llamadas en la línea 123, las cuales dieron cuenta de alteraciones comunitarias; es decir, 7.463 registros en promedio diario.

Datos alarmantes

En lo que va corrido del presente año se han intervenido más de 65 mil riñas en la capital santandereana. Así las cosas, aquí cada día ocurren 201 pleitos.

Tal promedio de conflictos supera los reportados en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Y eso que las cifras, en el papel, se estarían quedando pequeñas si se tiene en cuenta que no todas las riñas se reportan de manera oficial ante las autoridades policiales.

De manera adicional se impartieron 426 ‘comparendos’ por comportamientos ilegales, tales como: violar el Código de Policía, 132; fomentar disturbios barriales, 30; y portar armas corto punzantes: 187.

Otro dato: A pesar de las recomendaciones de las autoridades, fue necesaria la intervención de al menos una docena de celebraciones clandestinas, en donde se estaban violando las medidas de bioseguridad. Muchas de esas reuniones tuvieron lugar en sectores populares.

De igual forma, se adelantaron las suspensiones temporales de 14 establecimientos comerciales nocturnos. La razón: violaron las más elementales medidas de bioseguridad fijadas por las autoridades sanitarias y la misma Alcaldía.

¿Por qué tan agresivos?

Según el alto uniformado, “las riñas de este fin de semana, en su mayoría, están asociadas al exceso de consumo de bebidas embriagantes y de sustancias alucinógenas”.

A juicio de Yani Lizeth León Castañeda, experta en análisis de datos de Bucaramanga, “la situación es preocupante. En el transcurso de este tiempo de pandemia y tras las mediciones hechas, estos indicadores de agresividad de la gente en la ciudad siguen en un peligroso desborde”.

“Lamentablemente estas riñas no están identificadas como problemas de seguridad. Sin embargo, a las autoridades policiales les corresponde desplegar uniformados para que, de manera preventiva, tengan que frenar estos enfrentamientos. Gracias a ellos, los conflictos no terminan en lesionados o muertos; pero eso no es suficiente”, indicó León Castañeda.

“Este asunto no se trata solo de las autoridades, ya es un problema de salud pública. Es preciso que calmemos los ánimos”, señaló.

Según la experta, “la presión que ha suscitado la pandemia, los problemas económicos, las difíciles relaciones interpersonales, además de los estragos que ha dejado este año el confinamiento en la salud mental, pueden ser las razones por las cuales los bumangueses siguen protagonizando actos intolerantes”.

Redactado por Euclides Kilô Ardila / VANGUARDIA